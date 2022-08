Elezioni, Forza Italia presenta i candidati, Battistoni: «Centrodestra lavorerà bene e insieme»

ANCONA – «Dobbiamo lavorare per risolvere i problemi degli italiani». Lo ha detto il commissario regionale di Forza Italia, Francesco Battistoni, presentando questa mattina ad Ancona i candidati azzurri in lista per le prossime elezioni. «Siamo una forza responsabile – ha detto – abbiamo trovato subito l’accordo (centrodestra, ndr) e siamo stati i primi a presentare un programma unito, quindi sono convinto che lavoreremo bene e insieme».

Battistoni, non ha lesinato una stoccata al terzo polo, costituito da Azione e Italia Viva: «Faremo valere la parte moderata – ha detto – : il centro siamo noi e vogliamo dimostrarlo con i fatti». «Porteremo la voce delle Marche all’interno del parlamento – ha detto – e, di raccordo con il presidente della Regione e la coalizione di centrodestra, vogliamo andare al governo con un esecutivo forte, in modo che sia in grado di prendere le decisioni che servono, in particolare alle imprese e ai nostri giovani».

Tra i temi posti sul tavolo da Battistoni, uno scostamento di bilancio per iniziative a sostegno delle famiglie. «Ci sono dei provvedimenti da mettere in atto sin da subito, pensando anche a uno scostamento di bilancio – ha spiegato -, perché la priorità per noi sono le famiglie».

I problemi, ha puntualizzato, «sono quelli degli italiani e della nazione. Dobbiamo lavorare per risolvere questi problemi. Siamo una forza responsabile, abbiamo trovato subito l’accordo, siamo stati i primi a presentare un programma unito, quindi sono convinto che lavoreremo bene, lavoreremo insieme».

Inoltre, il senatore forzista ha proposto anche di «rivedere alcuni provvedimenti che sono stati i cavalli di battaglia dei governi giallorosso e gialloverde, ma che non hanno funzionato e non hanno dato i risultati sperati». «Tagliare lì – ha concluso – per mettere su ricette che possano funzionare per la nostra economia e i nostri lavoratori».

In lista per le politiche del 25 settembre, oltre al commissario e senatore Francesco Battistoni, capolista alla Camera nel collegio uninominale Ascoli Fermo, ci sono anche il sottosegretario uscente con delega allo Sport, Valentina Vezzali, recentemente entrata in Forza Italia, in corsa come capolista alla Camera per il collegio plurinominale, Stefano Aguzzi (assessore regionale forzista con deleghe al Lavoro e Protezione civile), Donatella Forlini e Claudio Morresi (vice sindaco di Civitanova .

Capolista al Senato nel collegio plurinominale, Jessica Marcozzi (consigliera regionale), Gianluigi Tombolini (sindaco di Numana e neo coordinatore provinciale FI) e Alessandra Di Emidio.