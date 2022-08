+Europa ha presentato ad Ancona i candidati in corsa per Camera e Senato in vista delle elezioni del 25 settembre

ANCONA – Il coordinatore regionale di +Europa, Mattia Morbidoni, capolista alla Camera per le politiche del 25 settembre. In corsa con lui, sempre per la Camera, ci sono Diletta Doffo, Alessandro Cirelli e Maria Antonietta Di Pietrantonio. Capolista per il Senato Pierpaolo Loffreda, Stefania Onorato e Paolo Luzietti.

La lista è stata presentata ad Ancona alla presenza dei candidati della coalizione di centrosinistra nei collegi uninominali Marco Bentivogli e Antonio Mastrovincenzo e del coordinatore della segreteria nazionale di +Europa Giordano Masini.

«Votando +Europa, porteremo in Parlamento una rappresentanza marchigiana che si occuperà finalmente delle tematiche che poniamo da sempre – ha detto Morbidoni – La carenza infrastrutturale che contraddistingue la nostra regione, con il raddoppio della ferrovia per Roma (ancora mono binario dal 1800), un collegamento fra il porto di Ancona e quello di Civitavecchia, la terza corsia dell’A14 da Porto Sant’Elpidio e San Benedetto del Tronto».

Tra i temi caldi quello della crisi energetica, «che sta costringendo alla chiusura tante attività sportive, come palestre e piscine) ed attività ristorative e commerciali. Il problema dell’aumento delle bollette e dei costi dell’energia si risolve tutti assieme, non chiudendosi nei nostri piccoli confini nazionali e regionali, perché il problema nasce da crisi globali: la guerra, la pandemia, soprattutto».

Morbidoni ha poi evidenziato che le liste di +Europa «sono composte da chi in questi anni ha costruito il partito nelle Marche. L’età media della lista è di 40 anni, giovanissimi rispetto alle altre».