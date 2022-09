Elezioni, Del Rio: «Superare astensionismo per tenere l’Italia in Europa»

ANCONA – «L’astensionismo va superato: solo scelte giuste potranno tenere l’Italia in Europa e garantire un futuro ai nostri figli». Lo ha detto ad Osimo l’ex ministro Graziano del Rio, candidato al Senato per il Partito Democratico. In vista delle elezioni del 25 settembre, il parlamentare dem ha sottolineato «dobbiamo aiutare la gente a capire che bisogna andare a votare» e che è «solamente la possibilità di fare una campagna sui contenuti e sulle proposte, non sulle polemiche, potrà aiutare gli italiani a convincersi che hanno bisogno di continuare a tenere l’Italia ancorata all’Europa».

Del Rio, parlando con i cronisti, è poi intervenuto sulla crisi energetica. «In questo momento – ha detto – abbiamo molte difficoltà, perché scelte irresponsabili hanno mandato via il governo Draghi che era quello che proteggeva il paese e che aveva portato a casa decine di miliardi per a ricostruzione del paese».

Secondo l’ex ministro ed ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, «adesso è il momento di continuare sulla strada intrapresa da Draghi, mettere un tetto al prezzo dell’energia che è la cosa che sta più preoccupando le famiglie e le imprese italiane: questa guerra vergognosa ha portato sofferenza nelle case degli italiani e incertezza sul futuro».