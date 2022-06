Election day: nelle Marche alle 19 affluenza al 38,40% per le comunali e al 14,12% per il referendum

Alle 19 l'affluenza per il referendum sulla giustizia si attesta al 14,12% mentre per le comunali al 38,40%. Nelle Marche il voto sui quesiti referendari interessa 1milione e166.330 elettori distribuiti su 1.571 seggi

ANCONA – Nelle Marche l’affluenza alle urne per il referendum sulla giustizia alle ora 19 si attesta al 14,12% (225 su 225 comuni), mentre per le comunali al 38,40% (17 su 17 comuni). Lo si apprende dal sito del Ministero dell’interno. A livello nazionale alla stessa ora il dato dell’affluenza per il referendum è lievemente superiore e raggiunge il 14,84% (7.903 su 7.903 comuni), mentre per le comunali raggiunge il 39,20%.

Per il quesito 1 del referendum (Incandidabilità dopo condanna) l’affluenza nelle Marche è del 14,12% (225 su 225 comuni), per il quesito 2 (Limitazione misure cautelari) è del 14,13% (225 su 225 comuni), per il quesito 3 (Separazione funzioni dei magistrati) è del 14,14% (225 su 225 comuni), per il quesito 4 (Membri laici consigli giudiziari) è del 14,12% (225 su 225 comuni) e infine per il quesito 5 (Elezioni componenti togati Csm) è del 14,12% (225 su 225 comuni).



Trattandosi di un referendum abrogativo, per essere valido richiede la partecipazione della metà più uno degli aventi diritto al voto. Nelle Marche il voto sui quesiti referendari interessa 1milione e166.330 elettori distribuiti su 1.571 seggi.