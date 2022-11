Ancona, chiede l’elemosina col cane, ma l’animale non ha il chip. Sanzionato dai vigili

ANCONA – Chiedeva l’elemosina con un cane al seguito, ma l’animale era senza microchip. Interviene la polizia locale antiaccattonaggio.

I controlli degli agenti

L’operazione è stata portata avanti nella mattina di oggi (26 novembre), quando gli operatori del comando dorico della polizia locale intervenivano in pieno centro, in corso Garibaldi, dove un uomo era intento a chiedere l’elemosina tra le casette di legno del mercatino natalizio.

Identificato dagli agenti, l’uomo risultava essere di nazionalità romena. Vicino a lui, un cane di piccola taglia. I vigili, dopo aver verificato la mancanza del microchip obbligatorio nel cane, hanno richiesto l’intervento del Servizio Veterinario dell’Asur.

Giunti sul posto, gli operatori del servizio veterinario hanno prelevato l’animale, che verrà trattenuto per qualche giorno, per la verifica delle condizioni di salute. Il cittadino rumeno, intanto, veniva sanzionato per accattonaggio abusivo e per non aver provveduto all’iscrizione dell’animale all’anagrafe canina.