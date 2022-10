Ancona, ecco come educare i bambini alla gentilezza. A Portonovo il “concerto fra arte e mare”

ANCONA – Educare i bambini alla gentilezza? Fatto! Grande successo per il concerto a Portonovo fra arte e mare, nella splendida cornice della Chiesetta di Santa Maria. Il contesto è davvero affascinante ma questa location è stata valorizzata dalla missione educazionale del progetto di Inner Wheel Riviera del Conero club di Ancona come ha spiegato la presidente Paola Catalini supportata dall’organizzatrice Patrizia Vetuli, psicologo e psicoterapeuta.

«La serata a ingresso libero dei giorni scorsi – fanno sapere gli organizzatori – è servita per spiegare in che cosa consiste l’iniziativa di formazione scolastica che si svolge in tutte le primarie del capoluogo Ancona, dedicato ovviamente al corpo docente ma anche a famiglie e genitori. Il progetto si chiama ˈEducazione alla gentilezzaˈ e offre consigli e comportamenti per prevenire ed affrontare episodi di violenza fra i bambini. Non si parla spesso di psicologia scolastica e questa occasione ha offerto un momento di riflessione utile a chi ha a che fare con bambini e bambine in età scolastica».

Un momento dell’iniziativa nella Chiesetta di Portonovo

Ad allietare l’incontro, l’arte musicale e canora dei chitarristi Massimo Agostinelli e Andrea Zampini, accompagnati dalla voce del mezzosoprano Chiara Guglielmi, dalla chitarra di Rossella Rezzolla e dal violino di Serena Cavalletti.

Portonovo è stata l’occasione per affrontare problematiche della prima infanzia con un approccio alla “gentilezza” di tipo comportamentale e psicologico che fa sempre bene, contrapposto anzitutto alla facile violenza cui ricorre il piccolo per disagi e trascuratezza, in assenza spesso di un’educazione di base, o semplici attenzioni, a volte per emergenze familiari a volte per la distrazione genitoriale.

Come sempre Ancona ha risposto con un pubblico attento e numeroso che non ha fatto mancare il suo sostegno all’evento ben riuscito di Inner Wheel Club Ancona, Riviera del Conero.