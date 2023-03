Edilizia scolastica, alle Marche oltre 27milioni

Nove gli interventi previsti nelle scuole marchigiane per la messa in sicurezza, efficientamento energetico, adeguamento sismico ed altro

ANCONA – Adeguamento e miglioramento sismico, efficientamento energetico, demolizione e ricostruzione, messa in sicurezza ed eliminazione delle barriere architettoniche. Sono gli interventi che interesseranno 9 edifici scolastici nelle Marche, finanziati con più di 27milioni di euro (27.502.081,94) dal Ministero dell’Istruzione e del Merito attraverso le risorse del Pnrr (399 nel Paese per 936 milioni di euro complessivi).

I Comuni e le Province possono avviare subito la definizione delle progettazioni e le procedure per l’appalto dei lavori. Con successivo decreto verranno autorizzati alcuni ulteriori interventi, utilizzando i residui della programmazione. Ad Ancona sarà interessato da lavori di adeguamento e miglioramento sismico e di efficientamento energetico il Liceo Scientifico Galileo Galilei (2,379milioni), a Fano il Liceo Nolfi Apolloni (6,215milioni) e l’intervento riguarderà la sostituzione edilizia.

A Senigallia 2,582milioni serviranno al progetto di sostituzione edilizia dell’Istituto Giacomelli, a Monte Roberto 2,582milioni per la sostituzione edilizia dell’Istituto di Pianello Vallesina.

A San Marcello sostituzione edilizia all’Istituto Rossini (2,600milioni), stesso intervento anche a Montecarotto per l’Istituto Comprensivo di Arcevia (2,6milioni) e a Monteprandone per l’Istituto Allegretti (4,998milioni). A Carassai, nell’ascolano, 2,531milioni sono stati riservati per interventi di sostituzione edilizia dell’Istituto Sacconi di Rotella, mentre a Fermo all’Istituto Da Vinci Ungaretti per adeguamento sismico (1,555milioni).