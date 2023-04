Ancona, ecco dove girerà Raoul Bova. Parte della troupe è già qui: 3500 candidature per comparse

L'attore, regista ed ex nuotatore romano potrebbe arrivare proprio in questi giorni ad Ancona. Abbiamo indagato sui luoghi che verranno interessati dalle riprese: ecco i ciak ad Ancona

ANCONA – Per la serie tv con Raoul Bova, oltre tremila candidature per il ruolo di comparsa. I casting si sono chiusi due giorni fa. I dettagli sulla serie tv, prodotta dalla Lux Vide, sono ancora top secret. Niente si sa sul resto del cast e poco si conosce dei luoghi che verranno interessati dalle riprese.

Noi di CentroPagina, facendo opportune ricerche, abbiamo intuito che potesse trattarsi della nuova fiction per Canale 5, dal titolo ˈI fantastici cinqueˈ. Ma sul punto – va detto – non v’è alcuna conferma. Il progetto, che vede la sinergia di Fondazione Marche cultura, di Marche film commission e della Guasco, la casa di produzione cinematografica anconetana, prenderà il via l’11 aprile (per concludersi il 22).

Parte della troupe sarebbe già arrivata: una boccata d’aria fresca per strutture ricettive, alberghi, ristoranti e servizi del capoluogo. Stando ad indiscrezioni, alcuni luoghi originariamente selezionati per le riprese avrebbero subito dei cambiamenti. Inizialmente, si sarebbe infatti optato per piazza della Plebiscito (piazza del Papa), ma dato che serviva una chiesa e che quella della piazza è inagibile, si sarebbe optato per la maestosa cattedrale di San Ciriaco. Qui, al Duomo, dovrebbe esserci uno dei tanti ciak.

Gli altri saranno invece nella splendida cornice del Passetto, alle grotte, e sulla riviera del Conero, tra Portonovo e Numana. Non è escluso, peraltro, che qualche scena possa essere girata ad Ascoli Piceno. La Lux Vide è una casa di produzione che ha già lavorato a serie tv di successo, come ˈDoc – Nelle tue maniˈ, ˈBuongiorno Mammaˈ, ˈUn passo dal cieloˈ, ˈViola come il mareˈ, ˈBlancaˈ e ˈChe Dio ci aiutiˈ. Proprio una delle tante serie di ˈChe dio ci aiutiˈ, con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi, è stata girata nelle Marche, a Fabriano.

La troupe, con una parte del cast, era arrivata anche ad Ancona per delle pillole sul territorio, finalizzate a promuovere le bellezze della regione. «In quell’occasione, avevamo già collaborato con la Lux – fa sapere Elena Casaccia, della Guasco – Come per questo progetto, anche lì eravamo stati chiamati per svolgere il ruolo di cerniera sul territorio, per fornire comparse, piccoli ruoli e via dicendo».

E proprio a proposito di comparse, i casting per la fiction con Bova si sono chiusi due giorni fa: «Abbiamo ricevuto 3mila 500 candidature, una risposta copiosa – fa notare Casaccia – Quattro persone della mia agenzia stanno lavorando sulla scrematura, sulla selezione e sulla categorizzazione dei soggetti».

Di queste 3500 persone, ne verranno scelte solo 300, circa. Intanto, il telefono del settore cinema anconetano continua (fortunatamente) a squillare: «Ci sono tante pellicole che dovrebbero arrivare qui, tra il 2023 e il 2024», complice pure la volontà della Regione di finanziare il comparto con 5mila euro di fondi (ma il bando non è ancora uscito).