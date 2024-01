Ancona, ecco la Befana tra Sappanico e Montesicuro: «Così rilanciamo le frazioni». FOTO

ANCONA – Tra poche ore arriverà la Befana e la città, dal centro alle frazioni, si prepara ad accoglierla nel migliore dei modi. A Sappanico, per esempio, sarà Fabio Mecarelli a guidarla nelle abitazioni dei piccoli abitanti del paese.

Mecarelli, presidente dell’associazione anti degrado di Sappanico, porterà per la prima volta nella storia la Befana al di fuori della sua frazione. La vecchina più famosa al mondo consegnerà dolci e carbone (a seconda se i bambini si siano comportati bene o male nel corso dell’anno) nelle case non solo di Sappanico, ma anche di Montesicuro.

«È proprio questa la novità – fa Mecarelli, che è pronto a prendere la scopa di saggina e a posare in foto allegre e stravaganti – D’ora in poi, la Befana girerà per le frazioni. D’altronde – riflette – l’associazione anti degrado è nata per ogni quartiere periferico, non solo per Sappanico ed è giusto che la Befana giri e porti allegria a tutti».

«Una volta, se parlavi di Sappanico, di Gallignano o di Agugliano, la gente si domandava dove fossero queste zone, dove si trovassero, se davvero stessero nel territorio anconetano. E invece adesso piano piano le frazioni vengono riscoperte e rivalutate. Certo – sottolinea – c’è ancora tanto da fare. Guardi come sono ridotte le strade, ci sono buche ovunque, rotonde malmesse e degrado diffuso, ma io ho sempre creduto nello sviluppo sociale ed economico delle frazioni. Che possono essere il vero valore aggiunto di una città. Si parla sempre di porto come motore del capoluogo, ma mai che si parli di frazioni e di borghi. È ora di invertire la rotta».

L’appuntamento, con Befi, è per le 16 – 16.30 di domani. Poi, ci si sposterà al Circolo di Montesicuro (presieduto da Giorgio Tremolini) per la consueta tombolata dell’Epifania. Ospite d’eccezione, per la prima volta, proprio la ˊVecchina starˊ del 6 gennaio, che porterà un regalino per adulti e piccini.