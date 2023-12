Ancona, due quindicenni ubriache e svenute nei bagni di piazza Roma

ANCONA – Le hanno trovate prive di sensi distese a terra nei bagni sotto a piazza Roma: due ragazze di circa quindici anni avevano bevuto alcolici fino a svenire, è stata una donna che aveva bisogno di andare alla toilette a ritrovarle e ad attivare i soccorsi. Dopo aver sceso le scale ed essere entrata in bagno, infatti, la donna ha provato ad aprire la porta, riscontrando però che era semibloccata, ha provato a chiedere, a chiamare, ha capito che c’era qualcosa che non andava, spingendo con forza è riuscita ad aprire uno spiraglio della porta, probabilmente ostacolata da un arto di una delle due ragazze, e sporgendosi all’interno ha visto le due giovani a terra e a quel punto ha prontamente telefonato al 118 che di lì a poco è intervenuto insieme a una volante della polizia. I soccorsi e gli agenti della questura di Ancona sono riusciti ad aprire la porta e hanno trovato nel bagno due minorenni semisvenute sotto gli effetti dell’alcol.

Era il tardo pomeriggio di martedì scorso, un martedì come un altro per tanti ma non per le due giovani che, evidentemente, avevano scelto proprio quel giorno per bere alcolici in quantità sufficiente per sballarsi fino a stare male e a piazza Roma, probabilmente, avevano cercato rifugio in bagno dove si sono accasciate a terra. I soccorsi intervenuti nelle toilette, dopo aver verificato le identità delle due giovani, hanno allertato le rispettive famiglie, una di queste non ha voluto che la figlia venisse portata in ospedale, anche perché stava leggermente meglio della compagna di sbronze, e ha provveduto a recuperarla sul posto, mentre l’altra è stata trasportata con codice giallo dal 118 al pronto soccorso di Torrette. Non è il primo caso di sbronze pericolose riscontrato tra i giovani e, purtroppo, rischia anche di non essere l’ultimo, ennesimo gesto di grave disagio giovanile che si verifica in pieno centro città, a pochi passi dal grande albero di Natale che sarà acceso proprio domani dal sindaco Silvetti.