Ancona, droga e spaccio nel bar: chiusa l’attività per 10 giorni

ANCONA – Droga e spaccio nel bar, chiuso il locale per dieci giorni. La decisione del Questore è arrivata dopo l’esito di una operazione di controllo avvenuta nei giorni scorsi, da parte dei carabinieri. In particolare, i militari dell’Arma avevano sequestrato hashish, marijuana e cocaina, all’interno di un bar nella zona centrale di Ancona e avevano denunciato la titolare per spaccio.

Dopo una doverosa istruttoria, il Questore Cesare Capocasa ha emesso un provvedimento di chiusura temporanea del bar per dieci giorni. Dai successivi accertamenti eseguiti dai poliziotti della Questura dorica è emerso che il locale era divenuto un luogo di ritrovo abituale di persone già note alle forze dell’ordine e, per tale motivo, è stato chiuso. Inoltre, la titolare è stata avvisata dalla polizia che in caso di recidiva potrebbe vedersi revocata definitivamente la licenza di somministrazione alimenti e bevande.