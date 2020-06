Ancona, droga nelle mutande: in manette spacciatore della movida

ANCONA- Si fermava con la macchina e consegnava la droga dal finestrino: giovane spacciatore beccato grazie alle telecamere.

Si è conclusa nelle ultime ore un’attività investigativa della Squadra di Ancona che ha portato all’arresto di un 20enne (P.V.S.) trovato in possesso di 2 panetti di hashish destinati agli ambienti della movida anconetana.

I poliziotti della Sezione Antidroga sono partiti dalle immagini video che, nei giorni scorsi, ritraevano un giovane mentre cedeva qualcosa dal finestrino dell’auto, che si era fermata nei pressi di un locale del centro.

L’autovettura in transito, durante una serata di movida, veniva vista fermarsi in corrispondenza di un locale. Il 20enne si avvicinava al finestrino dell’auto e consegnava qualcosa al passeggero.



Ieri pomeriggio, 22 giugno, dopo una serie di serrati servizi di pedinamento e di appostamento, il giovane è stato fermato insieme al fratello poco più grande, a bordo di un’autovettura: nascosti nelle mutande aveva 2 panetti di hashish – per un totale di 2 etti e 10 grammi -, pronti per essere venduti.



Per il 20enne sono scattate le manette, e, su disposizione della Procura della Repubblica di Ancona, ora si trova agli arresti domiciliari.