Ancona, nasconde un involucro con 8,34 grammi di Hashish nel vano dell’auto: giovane segnalato alla Prefettura

ANCONA – Un giovane italiano è stato segnalato alla Prefettura di Ancona per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Il ragazzo è stato controllato dal personale della Squadra Mobile di Ancona, sezione Antidroga, nel corso di una attività info-investigativa svolta sul territorio, mentre era in un parcheggio a ridosso del capoluogo marchigiano.

I poliziotti lo hanno sorpreso mentre a bordo della sua auto era intento a consumare droga. Sottoposto a perquisizione il giovane italiano è risultato in possesso di 8,34 grammi di Hashish. Lo stupefacente era nascosto all’interno dell’abitacolo dell’auto, in un vano porta oggetti, in un involucro.