Droga: Ancona in testa per il consumo di dosi di eroina, raddoppiato rispetto al 2020

Nella Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia, il porto di Ancona spicca, tra quelli italiani, per i traffici di eroina

ANCONA – Cresce il consumo di droga nelle Marche e Ancona è in testa per il consumo di eroina: nel 2022 nel capoluogo marchigiano sono state consumate 8,1 dosi ogni 1.000 abitanti, un valore più alto del dato medio di consumo nazionale che è compreso tra 2.3 e 3.2 dosi. Il dato emerge dalla Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia, anno 2023.

Il consumo di eroina nel capoluogo marchigiano è raddoppiato rispetto al 2020, anno di avvento della pandemia, quando erano 4 le dosi consumate. In notevole crescita anche il consumo di consumo di cannabis che passa da 49,4 dosi al giorno per 1.000 abitanti del 2020 a 60,7 del 2022, mentre il consumo di cocaina sale da 11 dosi al giorno del 2020 a 12 del 2022.

Molto ridotto il consumo di anfetamine che nel 2022 nel capoluogo marchigiano si attesta a 0,1 dosi al giorno per mille abitanti, mentre quello di metanfetamine si attesta a 0,18 dosi al giorno (nel 2020 era 0,09) e quello di ecstasy 0,09 dosi al giorno.

Nel corso del 2022 nelle Marche sono state eseguite 486 operazioni antidroga durante le quali sono stati sequestrati 640 chilogrammi di sostanze stupefacenti, un quantitativo pari a 58,1 chilogrammi di droga ogni 100mila residenti tra i 15 e i 74 anni, lo 0.9% del totale.

Le Marche spiccano per l’eroina rintracciata e sequestrata dalle forze dell’ordine: nel 2022 sono stati sequestrati 65,33 chilogrammi di eroina l’11,9% del totale con un tasso pari a 5,9, quasi 6 chili ogni 100mila abitanti, il dato più elevato in Italia, infatti a livello nazionale è stato sequestrato poco più di un chilogrammo di eroina ogni 100mila residenti (15 – 74 anni).

Le aree portuali maggiormente interessate dai traffici di eroina sono state quelle di Ancona (23,64 chili), Porto

Torres (1,50 chili) e Cagliari (0,41 chili). Per quanto riguarda la cocaina in rapporto alla popolazione residente, nelle Marche sono stati sequestrati 5,2 chilogrammi di cocaina ogni 100mila residenti di età compresa tra i 15 e i 74 anni. Sono 693 le piante di cannabis sequestrate dalle forze dell’ordine l’anno scorso, 441,08 i chilogrammi di marijuana sequestrati e 76,27 i chili di hashish.

Parallelamente alla crescita del consumo di droga aumenta anche il numero di persone segnalate all’autorità per l’uso di stupefacenti. Nel 2022 sono stati segnalati 1.315 assuntori di droga, un dato in crescita dell’11%. La maggior parte delle persone segnalate per uso personale sono uomini (9 su 10).

I minorenni segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti nel 2022 sono stati 151, la droga consumata dai giovanissimi, che è costata loro la segnalazione, è la cannabis. I minori denunciati per reati collegati agli stupefacenti sono invece 52.