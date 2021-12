Ad Ancona il primo Drive-through della Marina Militare per la popolazione scolastica

ANCONA – È stato presentato oggi – 30 dicembre – ad Ancona il primo punto tamponi Drive-through della Marina Militare nelle Marche e in Italia per la popolazione scolastica. La presentazione dell’iniziativa nella sede della forza armata a Piano San Lazzaro alla presenza dell’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini, del Capitano di Vascello Cosimo Nesca (Capo Servizio Sanitario del Centro di Selezione della Marina Militare) e del Capitano di Vascello Ruggiero Battelli (Comandante del Quartier Generale della Marina Militare di Ancona).

Il Drive-through si occuperà dello screening di bambini e ragazzi a partire dai nidi fino alle università della provincia di Ancona, ma in caso di necessità potrà supportare anche le altre province. 8 le unità impegnate, fra medici, infermieri e biologi, personale appartenente alla Marina Militare e al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana. Operativo a partire dalla riapertura delle scuole (con orario dalle 8:30 alle 13:00), nel Drive-through saranno sottoposti a test gli studenti nel momento in cui in classe o nella comunità educativa si verificano casi positivi. Le prenotazioni avverranno sulla piattaforma dell’Asur sulla quale verranno inseriti anche i dati di refertazione.





Gli studenti verranno testati con antigenico rapido e gli eventuali casi positivi dovranno essere confermati con tampone molecolare. La classe verrà nuovamente testata (con antigenico rapido) a 5 giorni dalla positività emersa. Il molecolare sarà ripetuto prima del rientro in classe per gli studenti risultati positivi.

Quello del capoluogo è uno degli 11 laboratori di diagnostica molecolare della Difesa presenti in Italia ed è in grado di processare dai 200 ai 250 tamponi al giorno (sia test antigenici rapidi che molecolari). È la prima volta che la Marina Militare apre la sua sede ai civili in ambito pandemico nelle Marche.

L’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, ha evidenziato che si tratta di «uno straordinario strumento che viene messo a disposizione dei marchigiani dalla Marina Militare che nei due anni di pandemia ha dato un apporto fondamentale e straordinariamente significativo alla lotta contro il Covid nelle Marche». Inoltre ha rimarcato «lo spessore professionale e l’alta specializzazione» del personale della forza armata ed ha affermato «quando scriveremo la parola fine dovremo erigere un monumento alla Marina Militare».

Il Drive-through di Ancona «rientra nell’operazione Athena» ha specificato il capitano di vascello Cosimo Nesca, ufficiale di coordinamento regionale Marche della Marina Militare, operazione che prevede che «la Difesa concorra nell’attività di tracing della popolazione scolastica al fine di evitare la didattica a distanza. È il primo dispositivo che la Difesa mette a disposizione della Regione Marche, tuttavia secondo indicazioni dateci dal Comando operativo di vertici interforze si dovrà organizzare eventualmente, a seconda delle esigenze, altri dispositivi capillarizzati nell’area della regione».

«La Difesa ha dimostrato, soprattutto negli ultimi due anni – prosegue – nell’emergenza pandemica di poter asservire con efficienza, efficacia e rapidità la comunità civile». «La priorità delle forze armate è il contrasto all’emergenza pandemica» ha detto, ricordando l’invio di due team della Marina Militare presso la casa di riposo di Cingoli dove su 40 ospiti presenti tutti erano risultati, un impegno riconosciuto con l’altissima onorificenza della medaglia d’argento al valor di Marina.

Due team della Difesa, uno della Marina Militare ed uno dell’Esercito, sono in campo dal 30 novembre anche nell’ambito delle vaccinazioni anti-Covid presso l’impianto sportivo Paolinelli di Ancona dove è stata allestito un centro vaccinale e «fino a ieri avevamo eseguito 10.899 vaccinazioni».

Federica Nuccio, biologo sottotenente di Vascello

Il sottotenente di Vascello Federica Nuccio, biologo della Marina Militare, membro del Nucleo di Diagnostica Molecolare di Ancona dal novembre scorso, ha ricordato che fino a marzo – aprile del 2020 «abbiamo fatto grandissimi numeri anche perché supportiamo le unità navali, in caso di necessità, e le forze armate» inclusi Carabinieri e Giardia di Finanza.