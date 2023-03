Ancona, doppio intervento delle Volanti: soccorsa una anziana e sedata una lite tra due uomini

L’equipaggio della Squadra Volanti della Questura di Ancona si è recato in via Podesti dopo che la badante di un’anziana aveva chiesto aiuto perché la donna minacciava di buttarsi dal balcone. L'intervento per la lite in corso Carlo Alberto

ANCONA – Doppio intervento delle Volanti nella giornata di ieri ad Ancona. I poliziotti sono intervenuti per soccorrere una anziana e successivamente per sedare una lite in Corso Carlo Alberto. Nella mattinata di ieri, l’equipaggio della Squadra Volanti della Questura di Ancona si è recato in Via Podesti dopo che la badante di un’anziana aveva chiesto aiuto perché la donna minacciava di buttarsi dal balcone dell’appartamento al 3° piano.

Giunti tempestivamente sul posto, gli agenti hanno trovato la donna agitata. La badante ha riferito ai poliziotti che l’anziana, una 75enne, era affetta da una grave forma di demenza senile e che nell’ultimo periodo aveva cambiato terapia farmacologica prescritta dal medico. Messa in sicurezza la donna, hanno allertato il personale sanitario e il figlio della donna, che ha ringraziato i poliziotti per il loro intervento.

Nella serata di ieri, invece la Squadra Volante, mentre transitava in Corso Carlo Alberto, ha notato due persone che si strattonavano e finivano a terra. Intervenuti con prontezza, i poliziotti sono riusciti a separare i due uomini, un 40enne e un 25enne.

Nel tentativo di ricostruire la dinamica dei fatti, i poliziotti avrebbero accertato che il 25enne sarebbe il nuovo compagno dell’ex moglie del 40enne. La discussione tra i due uomini era passata alle vie di fatto, ed entrambi cadevano erano caduti a terra.

Nell’impatto a terra però uno dei due ha sbattuto la testa e i poliziotti hanno richiesto l’intervento di una ambulanza che ha trasportato l’uomo in ospedale.