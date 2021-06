Ancona, doppio incidente: due i feriti

Un violento tamponamento si è verificato in via Flaminia intorno alle 12,30. Poco più tardi un altro schianto ha interessato la rotatoria degli Angeli. Due i feriti, entrambi 20enni

ANCONA – Doppio incidente nell’Anconetano con due feriti. Intorno alle 12,30 di oggi, in via Flaminia, nei pressi della rotatoria di Collemarino, si è verificato un tamponamento fra due auto nel quale è rimasta ferita una ragazza. La giovane, al volante della sua auto, era ferma in coda e stava facendo immettere lungo la strada una ambulanza della Croce Rossa, quando da dietro è sopraggiunto un altro veicolo che l’ha centrata in pieno.

Un tamponamento piuttosto violento nel quale ad avere la peggio è stata la giovane, una 23enne, che nell’impatto ha riportato un politrauma che ne ha reso necessario il trasporto in ambulanza al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Torrette, dove è stata trasferita in codice di media gravità.

Stando alle prime indiscrezioni, sembra che il conducente a bordo del veicolo che ha tamponato la giovane, non si sia accorto dell’incolonnamento e non abbia potuto evitare l’impatto. Sul posto oltre alla Croce Gialla di Ancona, è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi di rito.

Un altro impatto fra due auto, poco più tardi, si è verificato nei pressi dell’Arco degli Angeli all’incrocio della rotatoria con via degli Zingari, nel territorio del Comune di Ancona. Due Fiat Panda, che procedevano in senso opposto, ognuno nella propria carreggiata, si sono scontrate. Nell’urto ad avere la peggio è stato un giovane di 28 anni, che è stato trasferito al Pronto Soccorso per una lesione alla mano riportata a causa dell’incidente.

Sul posto una ambulanza della Croce Gialla e la pattuglia della Polizia Locale di Ancona per i rilievi di rito. Qualche disagio alla viabilità.