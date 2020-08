Choc a Falconara, rinvenuto il cadavere di una donna

Il corpo della settantenne è stato ritrovato nel pomeriggio del 27 agosto lungo una strada non asfaltata, situata fra via Elia e via Roma. Sul posto i Carabinieri

FALCONARA – Il cadavere di una donna settantenne è stato rinvenuto a Falconara Marittima. La macabra scoperta intorno alle 16 di oggi (27 agosto) ad opera di alcuni passanti. La donna era riversa a terra in una pozza di sangue lungo una strada non asfaltata, situata fra via Elia e via Roma. Sul posto l’automedica e la Croce Gialla, ma per la donna ormai non c’era più niente da fare e il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto anche due pattuglie dei carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima. Stando alle prime indiscrezioni la donna potrebbe aver accusato un malore che l’avrebbe fatta cadere a terra, provocandole la copiosa perdita di sangue. Ma non vengono escluse anche altre ipotesi. Il cadavere è ancora sul posto a disposizione del Magistrato.

(Servizio in aggiornamento)