Ancona, tamponamento a catena tra 4 mezzi sulla Ss16: tre persone in ospedale, due sono bambini

ANCONA – Una donna di circa 59 anni è stata trasportata in ospedale da una ambulanza della Croce Gialla di Ancona dopo essere stata investita – questa mattina – 30 giugno – da un’auto in via Frediani, davanti all’ingresso secondario del Comune di Ancona. La donna che non sarebbe in gravi condizioni è stata portata al pronto soccorso di Torrette per accertamenti. Sul posto per i rilievi di rito la polizia locale di Ancona.

E ancora. Tre persone, tra le quali due bambini, sono state portate in ospedale dopo un tamponamento fra veicoli avvenuto lungo la Strada Statale 16, nei pressi dello stabilimento Angelini. Quattro i veicoli coinvolti, tra i quali anche un taxi sanitario della Croce Rossa di Loreto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ancona, un’ambulanza della Croce Gialla, l’automedica e un altro mezzo del 118. I due bambini sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Salesi di Ancona per accertamenti. Non risultano in gravi condizioni. Una terza persona è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per accertamenti, anche questa non grave. Alcuni disagi alla viabilità.

Sul posto per i rilievi di rito la polizia locale di Ancona.