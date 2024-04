Ancona: donna denuncia un tentativo di violenza, accompagnata in ospedale

ANCONA – Intervento della polizia all’ospedale di Torrette su richiesta del personale del 118, che poco prima aveva soccorso, in zona Piano, una cittadina straniera vittima di un tentativo di violenza sessuale.

La donna, di origine ghanese di circa 36 anni, in evidente stato di agitazione, ha raccontato ai poliziotti, in lingua inglese e in uno stentato italiano, di essere stata avvicinata da tre uomini sconosciuti i quali avrebbero tentato di usarle violenza. Inoltre, ha denunciato di essere stata costretta ad allontanarsi da casa perché quelle stesse persone avrebbero anche provato a a farla prostituire insieme a un’altra donna, anch’essa straniera, della quale non ha fornito alcun dettaglio.

La donna ai poliziotti ha poi raccontato altri episodi simili accaduti in precedenti occasioni. In particolar modo, di essere stata avvicinata da un uomo, il quale, al suo rifiuto di un rapporto sessuale, le avrebbe palpeggiato il seno. In precedenza l’avrebbe persino minacciata di farle del male mostrandole un coltello. Ricostruzione negata al triage del Pronto soccorso dalla stessa 36enne che avrebbe semplicemente chiesto l’intervento dell’ambulanza, a suo dire, perché non aveva un posto dove dormire e nell’ospedale l’avrebbe trovato e sarebbe stata al sicuro.