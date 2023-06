Ancona, donna cade in casa: i vicini sentono le urla e chiamano i soccorsi

Per entrare nell'appartamento è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Altro intervento dei soccorritori per un giovane che ha avuto un incidente in monopattino

ANCONA – Un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona è intervenuta questa mattina – 29 giugno – in via Buonarroti per una donna anziana caduta all’interno della sua abitazione. A dare l’allarme sono stati alcuni condomini dell’edificio in cui risiede la donna i quali ne hanno udito la richiesta di aiuto. Per entrare nell’appartamento è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Da quanto si apprende la donna non sarebbe grave.

Ieri sera invece un ragazzo di 26 anni è finito in ospedale dove lo scontro con un’auto avvenuto in via Giordano Bruno. Ad avere la peggio è stato il giovane in monopattino che nell’impatto con l’asfalto avrebbe riportato un politrauma e una lesione ad una spalla. Il 26enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette dalla Croce Gialla intervenuta sul posto.