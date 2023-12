Ancona, don Luigi Burchiani sacerdote il giorno dell’Immacolata

Dopo un lungo periodo di lontananza dalla fede, l’esperienza missionaria in Uganda nel 2008 ha riacceso in lui il desiderio di ricerca di senso e di pienezza che l’ha portato a scoprirsi cercato e amato da Gesù

ANCONA – Oggi, 8 dicembre, alle 18.30 nella cattedrale di San Ciriaco il diacono Luigi Burchiani sarà ordinato sacerdote, per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di monsignor Angelo Spina, arcivescovo di Ancona-Osimo. Nato a Osimo ma da sempre vive ad Ancona, dove ha frequentato il liceo Scientifico Galilei, Burchiani, 43 anni, dopo essersi laureato a Urbino in Lettere moderne e storia dell’arte, ha lavorato nella Biblioteca diocesana di Ancona e maturato la sua vocazione in età adulta.

Dopo un lungo periodo di lontananza dalla fede, l’esperienza missionaria in Uganda nel 2008 ha riacceso in lui il desiderio di ricerca di senso e di pienezza che l’ha portato a scoprirsi cercato e amato da Gesù. Ha così iniziato un cammino di fede, si è riavvicinato ai sacramenti frequentando la chiesa di San Domenico e, a un certo punto, ha sentito la chiamata al sacerdozio. Su consiglio del suo confessore, all’età di 36 anni è entrato in Seminario. Un esempio per lui sono stati i suoi due zii sacerdoti: don Antonio e don Cesare Recanatini.

«Il cammino fatto in questi anni – dice Burchiani – è stato per me frutto di una scelta e di un affidamento. Una scelta perché si tratta in fondo di preferire un futuro possibile a un altro e, quindi, anche di rinunciare a qualcosa del mondo e del proprio essere auto-referenziale. Oggi, con una grande eredità spirituale, inizia una nuova avventura. Un nuovo modo di essere di fronte al Padre. Ecco un segno di contraddizione: quando molti esclamano: “E’ ormai tardi” o “Dove andremo a finire?”, altri hanno l’entusiasmo di ricominciare da capo». In questi anni di formazione, ha svolto i tirocini pastorali nelle parrocchie di Ancona San Giuseppe Moscati e Santa Maria delle Grazie. «Ringraziamo il Signore che dona un nuovo presbitero alla Sua Chiesa e a questa Chiesa locale di Ancona-Osimo – dice monsignor Spina – e preghiamo per don Luigi Burchiani perché sia sacerdote sull’esempio di Gesù buon pastore, pronto a dare la vita per i fratelli e le sorelle». Burchiani celebrerà la sua prima messa domenica 10 dicembre alle 10.15 nella parrocchia Santa Maria delle Grazie di Ancona.