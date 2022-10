Ancona: in giro con documenti falsi, quattro giovani arrestati

Si tratta di moldavi fermati dalla Squadra Volante in Corso Carlo Alberto. L‘Ufficio Falso Documentale del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica ha confermato i sospetti degli agenti

ANCONA – Quattro giovani di età compresa fra 22 e 25 anni sono stati arrestati ieri sera 28 ottobre ad Ancona dalla Polizia per possesso di documenti falsi. A sorprenderli sono stati gli operatori della Squadra Volente della Questura di Ancona durante uno dei consueti servizi di controllo del territorio, insospettiti dal fatto che alla vista della pattuglia, in Corso Carlo Alberto, tentavano di attraversare la strada per sottrarsi al controllo.

Una volta fermati, i quattro hanno riferito agli agenti di non avere con sé documenti perché dimenticati a casa e di essere originari della Moldavia. Uno dei giovani si è offerto allora di recuperare i documenti per tutti, e dopo essersi recato nell’abitazione ha consegnato ai poliziotti 4 carte d’identità rumene valide per l’espatrio.

Nel frattempo il gruppo è stato raggiunto da un coinquilino e collega di lavoro, che ha fatto da intermediario linguistico con i poliziotti dal momento che i quattro non parlavano bene l’italiano. Gli agenti, insospettiti, da alcune irregolarità delle carte d’identità, hanno proceduto a controlli più approfonditi dai quali è emerso che erano falsi.

Gli operatori hanno infatti notato immediatamente che le grafie raffiguranti le scritte, con sullo sfondo la bandiera nazionale della Romania, e lo stemma araldico, erano sfocate e non definite nei contorni e nelle linee, come se fossero state realizzate in maniera artigianale. Inoltre, i supporti erano di dimensioni leggermente difformi.

Accompagnati in Questura, al termine degli accertamenti sono risultati essere moldavi, di età compresa tra i 22 e i 25 anni, nessuno dei quali mai stato sottoposto prima a fotosegnalamento. L‘Ufficio Falso Documentale del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica, ha accertato le difformità confermando che si trattava di documenti contraffatti.

Per questo i quattro giovani sono stati tratti in arresto per il reato di possesso di documenti di identificazione falsi, mentre le carte d’identità falsificate sono state poste sotto sequestro. I quattro si trovano agli arresti domiciliari. Gli arresti sono stati convalidati e il giudice ha rinviato il processo al 25 novembre. I quattro sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura per avviare le pratiche di espulsione dal territorio nazionale.