Sciopero in 60 piazze italiane per dire no alla Dad. Anche ad Ancona corre la protesta

No alle classi pollaio, più assunzioni e ripresa delle lezioni in presenza sono le principali richieste che hanno spinto i movimenti a scendere in piazza

ANCONA – «La dad è inutile perché stare cinque ore davanti ad un computer, anche per studenti come me che hanno una media dell’otto, sta diventando veramente pesante: già dalla seconda ora si perde l’attenzione e anche i professori fanno fatica a spiegare gli argomenti più volte». Nello sfogo di Emma Brilli, studentessa al terzo anno del Liceo Scientifico Galilei di Ancona, c’è tutta l’amarezza che accomuna tanti studenti italiani costretti a seguire le lezioni a distanza.

Proprio per chiedere il ritorno sui banchi questa mattina, 26 marzo, ad Ancona, in Piazza Roma, si è tenuta una mobilitazione con sciopero dei docenti e della dad, indetto dal sindacato Cobas e dal Coordinamento Nazionale Precari della Scuola (CNPS). Docenti, genitori, studenti e Cobas sono scesi in piazza uno affianco all’altro, in contemporanea con altre 60 piazze italiane, per dire no alla didattica a distanza.

Una iniziativa che è stata appoggiata anche dal Comitato Priorità alla Scuola, dal coordinamento Studenti Uniti – Stop Dad, da movimenti politici come Potere al Popolo Marche, Pci Marche, Prc Marche, Altra idea di Città, dai Centri Sociali Marche, oltre che dal mondo dell’associazionismo come Movimento di Cooperazione Educativa Marche e dai movimenti femminili Rete “molto più di 194” e Nate Intere.

No alle classi pollaio, più assunzioni e ripresa delle lezioni in presenza sono le principali richieste che hanno spinto i movimenti a scendere in piazza. Il Comitato Priorità alla scuola in particolare ha contestato il fatto che mentre gli istituti sono rimasti chiusi troppo a lungo «le principali attività economiche e produttive sono rimaste aperte – lamenta Silvia Mariotti -, una scelta politica facile e senza costi per lo Stato, che però scarica tutti i problemi sulle spalle di genitori e studenti alle prese con crescenti problemi di ritardi nella formazione e disagio psicofisico».

Tra le richieste avanzate dal Comitato c’è anche quella che parte delle risorse del Recovery Fund siano destinate al rilancio della scuola pubblica, che vengano banditi nuovi concorsi per l’assunzione di personale e interventi sull’edilizia scolastica per garantire sicurezza e spazi idonei. Uno dei nodi sui quali puntano il dito i portavoce del comitato sono le classi “pollaio”, un sovraffollamento che chiedono di contrastare riducendo a 20 il numero massimo di alunni per classe, 15 nel caso ci siano anche alunni speciali.

«Dobbiamo vincere la battaglia sul Recovery Fund per scongiurare una riforma della scuola fondata sulla didattica digitale a distanza, e di conseguenza sulla disuguaglianza e sull’abbandono scolastico, e aprire la strada alla riforma della scuola che noi vogliamo».

(Servizio in aggiornamento)