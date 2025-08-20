Ancona, Destiny Omodia, il giovane predestinato della Sef Stamura

ANCONA – Il sole della Finlandia ha illuminato il sogno di Destiny Omodia. Il diciannovenne di Collemarino, nato al Salesi ma con radici nigeriane, è tornato da Tampere con una medaglia di bronzo al collo e la consapevolezza di aver conquistato un posto nell’atletica che conta. La staffetta 4×400 degli Europei juniores ha regalato all’Italia un podio prezioso, ma soprattutto ha cambiato per sempre la vita di questo studente dell’alberghiero di Loreto che divide il tempo tra i libri, gli amici e la pista del Conti, dove si allena con coach Stefano Luconi della Sef Stamura Ancona. «I miei obiettivi prima degli Europei erano molto contenuti – racconta il giovane atleta ripensando alla trasferta finlandese –. Non pensavo di potermi giocare una medaglia, o la finale individuale, ero andato lì solo per fare un’esperienza». Il momento della svolta è arrivato in batteria: «Quando ho gareggiato e sono arrivato secondo, allora mi sono accorto che potevo puntare più in alto, e nella seconda giornata ero molto più carico. Così è arrivata quella medaglia con la staffetta».

Il rapporto con lo sport è cambiato radicalmente negli ultimi tempi. «Fino a due anni fa era secondario – ammette Omodia –. Ma dallo scorso febbraio, dopo le gare indoor, è al primo posto, prima degli amici, prima della scuola. E i miglioramenti si sono visti». Ha cominciato atletica tre anni e mezzo fa, un percorso che lo ha portato a traguardi impensabili, allora. «No, assolutamente non ci avrei mai pensato a una medaglia in azzurro – confessa –. Nel 2023 ero al campo e con gli amici seguivamo gli Europei sullo smartphone, non potevo neanche immaginare di essere lì. Figuriamoci vincere una medaglia o provare a entrare in finale». Nato ad Ancona, Destiny si sente profondamente anconetano: «Sono nato al Salesi, sono anconetano. Mai avuto problemi, sono sempre con i miei amici, coi compagni di scuola, di atletica, e mi sono sempre trovato bene. Sono molto legato a questa città – dichiara con orgoglio –. «Al mare? Palombina è a due passi da casa mia, ma non mi piace particolarmente andarci. Se vado in spiaggia, comunque scelgo Portonovo, Marcelli o Senigallia, sempre insieme agli amici».

Riguardo a episodi spiacevoli legati alle sue origini, il giovane atleta è molto sereno: «Forse qualche episodio di razzismo da piccolo, ma è abbastanza normale, soprattutto dieci anni fa lo era. Nello sport, invece, no. Mai». Il legame con il suo coach Stefano Luconi è solido e proficuo. «Molto, molto buono», sottolinea quando parla del rapporto con l’allenatore. «Sono felice che quello che fa per me, insieme a tutta la Sef Stamura, sia stato ripagato». Gli obiettivi futuri sono ambiziosi ma realistici: «Se fino all’anno scorso era di partecipare agli Europei juniores, il prossimo anno sarà di fare tempi migliori e puntare a essere più competitivo a livello assoluto», spiega guardando avanti. I suoi idoli personali sono numerosi: «Ne ho diversi – racconta ancora –. Tamberi, le prime volte che facevo atletica al Conti, mi ha detto qualcosa del tipo che finché mi impegno e ci metto costanza i risultati arriveranno. Non me lo dimentico. Poi anche Simone Barontini, Luca Sito, Edoardo Scotti, ma soprattutto Barontini e Tamberi».

Sorprendentemente, però, il suo idolo assoluto arriva dal calcio: «Cristiano Ronaldo. È la definizione dell’atleta, talento, duro lavoro, il vero idolo. Lo seguo sempre, tutti dovrebbero prendere spunto da lui», rivela con entusiasmo. «Influencer? Pochi. Un atleta deve seguire qualcuno che abbia fatto un certo percorso. Poi certo, c’è anche l’intrattenimento». Sul futuro lontano dalla pista, dalle gare e dagli allenamenti, Destiny mantiene i piedi per terra: «Ancora non lo so. Per ora pensiamo all’atletica».