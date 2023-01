Lo scontro fortuito tra un giocatore della formazione di casa e il portiere del Piano, è avvenuto al 55esimo minuto del secondo tempo. Per l'uomo 9 punti di sutura

ANCONA – Partita di calcio sospesa per oltre 10 minuti ieri sera allo stadio Giuliani di Torrette a causa dell’infortunio di un giocatore avvenuto durante il derby di seconda categoria girone D disputato tra la GLS Dorica e il Piano San Lazzaro.

Nel corso della partita un giocatore della formazione che giocava in casa si è scontrato in maniera fortuita al 55esimo minuto del secondo tempo con il portiere del Piano San Lazzaro il quale è rimasto vistosamente ferito al capo. Subito è scattata la corsa in ospedale.

Il portiere è stato soccorso da una ambulanza della Croce Gialla di Ancona che l’ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette, dove gli sono stati applicati 9 punti di sutura. La tac di controllo ha dato fortunatamente esito negativo.