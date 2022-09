Ancona, denunciato per danneggiamento di vettura, oltraggio, violenza e minaccia a pubblico ufficiale

L'intervento provvidenziale in via Cristoforo Colombo, all’angolo con Piazza Ugo Bassi, per arginare un giovane di 27 anni

ANCONA – Danneggia un’auto e, ubriaco, si scaglia contro la Polizia. Denunciato un 27enne.

Nel corso della scorsa notte, il personale della volante si è recato in via Cristoforo Colombo, all’angolo con Piazza Ugo Bassi, dove era stata segnalata la presenza di un uomo che stava danneggiando un’autovettura posteggiata.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno notato una persona che cercava di contenere un giovane, in palese stato di agitazione, identificato poi quale cittadino dell’Ecuador di 27 anni con numerosi precedenti di Polizia per reati contro la persona, contro la Pubblica Amministrazione, contro il patrimonio, nonché altri in materia di armi, stupefacenti e immigrazione. Preso in consegna dall’equipaggio della volante e condotto in questura, non senza difficoltà, l’uomo continuava a dimenare braccia e gambe e, in palese stato di ubriachezza, farfugliava epiteti ingiuriosi, bestemmie e minacce nei confronti degli operanti.

Gli operatori hanno quindi provveduto a ricostruire la vicenda, grazie anche alla testimonianza del richiedente l’intervento (un suo amico), che poco prima di mezzanotte aveva udito dei forti rumori provenire dalla strada di via Cristoforo Colombo e aveva visto il giovane cittadino dell’Ecuador prendere a calci, immotivatamente, la sua autovettura, infrangendo il gruppo fari posteriore destro. È stato denunciato per i reati danneggiamento aggravato della vettura, di oltraggio, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. Sanzionato pure per il suo stato di manifesta ubriachezza nonché per aver bestemmiato in pubblico.

Il 27enne è risultato inoltre irregolare in Italia. Pertanto, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria anche per il reato di soggiorno irregolare. La sua posizione sarà valutata dall’Ufficio Immigrazione, al fine di avviare la procedura di espulsione.