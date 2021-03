Ancona, denuncia il marito per maltrattamenti. Scatta l’arresto

L'episodio è avvenuto in via Giordano Bruno. Sul posto i poliziotti delle Volanti. La donna è stata accompagnata in una struttura protetta

ANCONA – I Poliziotti delle Volanti hanno arrestato un uomo per maltrattamenti. L’episodio è accaduto ieri mattina, giovedì 4 marzo, quando gli agenti sono intervenuti in via Giordano Bruno in quanto chiamati per dare aiuto ad una donna vittima di percosse da parte del marito.



I Poliziotti intervenuti immediatamente sono riusciti a mettere in sicurezza la donna e a fermare l’ira del coniuge. L’uomo è stato portato in Questura e arrestato in quanto la moglie ha presentato regolare denuncia di maltrattamenti nei confronti del marito, conosciuto e con numerosi precedenti.



La donna è stata accompagnata in una struttura protetta mentre il marito veniva posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.