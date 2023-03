Ancona, demolito il rudere di Sappanico

Finalizzato un intervento che ha avuto bisogno di molto tempo per la definizione dei passaggi amministrativi, in particolare con la Sovrintendenza

ANCONA – È stato demolito oggi il rudere di Sappanico, frazione di Ancona, come deciso recentemente dalla Giunta e comunicato con la cartellonistica ai residenti. La ditta incaricata è intervenuta questa mattina per finalizzare un intervento che ha avuto bisogno di molto tempo per la definizione dei passaggi amministrativi, in particolare con la Sovrintendenza.

Il progetto prevedeva la demolizione della parte di edificio in avanzato stato di degrado e già parzialmente crollato e il consolidamento della parte strutturale in comunione con l’edificio confinante. Contestualmente alla demolizione si è definito l’accordo con la Provincia di Ancona che ha previsto uno stanziamento di 817 mila euro per l’allargamento della strada e la sistemazione di marciapiede e parcheggi. L’accordo tra Provincia e Comune prevede che sia il Comune a realizzare l’opera finanziata dalla Provincia.