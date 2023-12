Ancona, ecco il Demo Day di Next Age Marche

Il primo programma creato per le startup marchigane della Silver Economy, l'evento sarà l'occasione per fare il punto sulle opportunità di innovazione con gli attori di riferimento del territorio

ANCONA – Si terrà giovedì 14 dicembre “Next Age Marche Demo Day – Innovation e startup per il territorio”, l’evento che celebra il progetto Next Age Marche: il percorso che supporta le più promettenti realtà marchigiane che innovano la Silver Economy sul territorio regionale.

Next Age Marche è un’iniziativa sostenuta dalla Regione Marche e organizzata da AC75 Startup Accelerator (acceleratore di imprese basato ad Ancona e supportato da Fondazione Marche, Fondazione Cariverona e Università Politecnica delle Marche), che si propone di promuovere l’innovazione nella filiera imprenditoriale marchigiana nel mercato in costante crescita della longevità. Il progetto nasce nell’ambito di Next Age: il primo programma di accelerazione in Europa – parte della Rete Nazionale Acceleratori di CDP Venture Capital – che investe nelle startup della Silver Economy.

Risultato della collaborazione tra AC75 SA e la Regione Marche, Next Age Marche vuole divulgare presso le startup della regione la conoscenza del programma promosso da CDP insieme alla fondamentale importanza della silver economy e del suo impatto sul territorio. La Silver Economy abbraccia il mondo di prodotti e servizi rivolti agli over 50: dal punto diì vista demografico, le Marche si posizionano nella top 10 delle regioni italiane per età media (47,3 anni), sono terze per aspettativa di vita (83,7 anni, precedute solo da Trentino Alto Adige e Umbria) e nel 2022 contano 212,6 anziani ogni 100 giovani. Questa tendenza si è accentuata nell’ultimo ventennio e ne è prevista un’ulteriore accelerazione.

L’innovazione e le startup sono la chiave per generare risposte ad una transizione demografica che lancia segnali sempre più preoccupanti al sistema socio-economico del nostro Paese. AC75 SA, con il sostegno della Regione, ne promuove lo sviluppo e sostiene la crescita dell’ecosistema regionale dell’innovazione. Questo il punto di partenza del programma, che ha selezionato 7 startup della Silver Economy, tra oltre 30 realtà attive in tutta la regione, e le ha accompagnate in un percorso di crescita di 10 settimane, fornendo loro formazione, mentorship ed accesso ad un network di partner locali e globali. L’evento organizzato da AC75 Startup Accelerator è rivolto ad aziende, investitori, istituzioni, startup e imprenditori.

La tavola rotonda che precede la presentazione delle 7 startup prende lo spunto dal successo di Next Age Marche per allargare la riflessione ai legami tra ruolo delle startup, imprese ed ecosistema dell’innovazione nella nostra regione, proponendosi come un’occasione di confronto tra i soggetti di riferimento del territorio. La tavola rotonda sarà anche occasione per presentare un caso concreto di questa collaborazione: il progetto di open innovation tra una delle realtà di riferimento nell’ambito della riabilitazione regionale e una startup proveniente da Barcellona che dopo aver completato il programma Next Age 2023 ha aperto la sede della controllata italiana in Ancona e avviato i primi colloqui con Santo Stefano Riabilitazione.

L’evento si terrà presso la sede di AC75 Startup Accelerator: Palazzo Camerata, Via Manfredo Fanti 9, Ancona.

«AC75 SA conferma l’impegno per lo sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione della nostra regione. Attraverso il programma Next Age Marche sosteniamo e acceleriamo le migliori startup marchigiane che sviluppano soluzioni per vivere più a lungo e meglio. L’obiettivo è promuovere le soluzioni che partono dalla nostra regione e che riescono a trovare respiro internazionale. Siamo lieti di avere il sostegno della Regione Marche in questa iniziativa e di aver avviato la nostra prima collaborazione operativa» afferma Mario Pesaresi, Presidente di AC75 Startup Accelerator.

«La Regione – spiega l’assessore alle Attività produttive Andrea Maria Antonini – è tra i soggetti promotori di questo progetto perché siamo convinti che sia indispensabile favorire l’innovazione sul territorio in risposta ad una transizione demografica senza precedenti. Questa tendenza si è accentuata nell’ultimo ventennio e ne è prevista un’ulteriore accelerazione. Le Marche in particolare, grazie alla qualità della vita che ancora vantano, sono nella top ten delle Regioni dove aumentano la longevità e la vita attiva. Questo nuovo contesto pone nuove sfide imprenditoriali sociali ed economiche, offrendo straordinarie opportunità in un mercato ad oggi ancora poco considerato».

Le startup di Next Age Marche:

Maenne – Civitanova : Sistema di stimolazione multisensoriale che fornisce un ausilio efficace, versatile e completo a individui affetti da patologie cronico-degenerative

Silvestro – Civitanova : Marketplace per servizi della terza età

Happiness for Future – Macerata: Programma di benessere che lavora sullo stile di vita, gestione dello stress e prevenzione della salute

Appennello – Senigallia: La prima compagnia di Paint & Sip in Italia

VRFORCARE – Fano: Terapie in realtà virtuale per disturbi alimentari, psichici e dipendenze

Cliwell – Macerata: Piattaforma digitale per migliorare il benessere aziendale

Rehab 3.0 – Jesi: Soluzione che riduce il tempo di immobilità e velocizza il processo di guarigione

Il programma dell’evento:

17.10 – Introduzione e saluti: Mario Pesaresi – Presidente AC75 Startup Accelerator

AC75 SA e Next Age Marche: La Silver Economy come leva di innovazione per il territorio

marchigiano

Tavola rotonda – Startup e innovazione: sfide e opportunità per le Marche

● Regione Marche – Assessore Andrea Maria Antonini – Le strategie di Regione Marche a sostegno dell’innovazione e delle startup

● Confindustria Marche – Presidente Roberto Cardinali – Le sfide dell’open innovation con le imprese del territorio

● Scientifica Venture Capital – Davide Coletti, Senior Investment Manager – Attrazione di capitali attraverso la generazione di un ecosistema virtuoso – Centro Italia: prospettive di crescita e investimenti

● Intesa Sanpaolo – Claudio Chiti, Specialista Innovazione Direzione Regionale Emilia Romagna e Marche – Open Innovation e Servizi per Startup

● Santo Stefano Riabilitazione – KOS Group – Antonello Morgantini, Direttore Area Medica

Open innovation nella Silver Economy: la collaborazione tra Santo Stefano e Point Pressure (startup del programma Next Age II Edizione)

Modera: Giancarlo Laurenzi – Direttore Corriere Adriatico

Pitch delle 7 startup marchigiane selezionate per Next Age Marche

18.30 – Aperitivo di networking