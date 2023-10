Ancona, deferiti due giovani per detenzione di droga e armi

ANCONA – Carabinieri in azione nel capoluogo e a Falconara Marittima, deferite in stato di libertà due giovani per i reati di porto di oggetti atti ad offendere e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Il primo episodio si è verificato proprio ad Ancona, quando gli uomini dell’Arma, impegnati in un normale servizio di controllo del territorio, hanno proceduto a fermare, in Corso Amendola, una Lancia Y: gli occupanti si sono subito mostrati particolarmente agitati, al punto da ingenerare negli operanti il legittimo sospetto che potessero detenere qualcosa di illecito. I due sono stati, per tale ragione, sottoposti ad una accurata perquisizione personale e veicolare che ha consentito di rinvenire, nella disponibilità del 20enne conducente, un grosso coltello da cucina avente una lama della lunghezza di circa 15 cm e, nelle tasche dei pantaloni del passeggero, un frammento di hashish del peso complessivo di circa due grammi.

Il secondo episodio si è invece verificato a Falconara Marittima, ove i militari della locale Tenenza hanno svolto un servizio di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. I Carabinieri, nel corso dell’attività, hanno proceduto a controllare tre giovani del posto, sottoponendoli subito ad una perquisizione personale: i tre sono stati trovati in possesso di modici quantitativi di hashish e di alcuni spinelli e, pertanto, le verifiche sono state ampliate alle rispettive abitazioni. In un caso, ovvero presso l’abitazione del 23enne, sono stati rinvenuti ulteriori 15 grammi circa della medesima sostanza, già suddivisa in dosi confezionate in un involucro termosaldato in cellophane, nonché tutta la strumentazione atta al relativo taglio e confezionamento.

Tutto il materiale rinvenuto è stato così immediatamente recuperato e sottoposto a sequestro: i due giovani sono stati inevitabilmente deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona mentre gli altri tre sono stati segnalati, in qualità di assuntori, alla locale Prefettura.