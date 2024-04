Ancona, deferite due giovani donne dalla Polizia

ANCONA – Continuano, dopo mesi e mesi, i controlli disposti dal Questore Capocasa al fine di prevenire e contrastare quei comportamenti illeciti e di degrado da parte di coloro che si riversano nelle vie e nelle piazze principali di Ancona, luoghi di aggregazione di giovani e giovanissimi, vigilando in particolare le zone più a rischio. I controlli hanno interessato anche le linee di autobus che dalla periferia della città arrivano al centro cittadino, perlopiù utilizzate dai giovanissimi e che, in passato, hanno registrato atti vandalici.

Durante il servizio sono state controllate 101 persone, alcune delle quali con pregiudizi di polizia. Sono state deferite all’Autorità Giudiziaria due giovani donne, una ragazza per detenzione di sostanza stupefacente, una seconda per violazione delle norme in materia di Immigrazione. Nello specifico, i poliziotti hanno notato una ragazza, di circa 19 anni, la quale alla loro vista cercava di occultare due “spinelli”. Sostanza stupefacente da lei detenuta per uso personale. Invece, l’altra ragazza, cittadina extracomunitaria di circa 21 anni, è stata rintracciata in posizione irregolare sul territorio nazionale. Inoltre, nell’arco del servizio, i poliziotti hanno controllato un esercizio commerciale senza riscontrare alcuna irregolarità.

La presenza dei poliziotti in tutto il centro, attraverso il pattugliamento della zona, garantisce sempre il mantenimento dell’ordine e sicurezza pubblica. Non solo vicinanza alla comunità ma anche prossimità, l’essere vicini soprattutto nei confronti dei giovanissimi. Infatti gli operatori hanno accolto volentieri le richieste dei più piccoli di salire sulle autovetture della Polizia presenti per i controlli rispondendo a tutte le loro loro curiosità.