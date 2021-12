Super Green pass, mascherine Ffp2 e obbligo tamponi: la roadmap per orientarsi con le nuove regole

Dopo la pubblicazione del nuovo Decreto in Gazzetta dal giorno di Natale sono scattati dei nuovi obblighi, altri ne entreranno in vigore gradualmente. Ecco le date

ANCONA – Con i contagi che si continuano a diffondere nel Paese e la variante Omicron in aumenti, nei giorni scorsi il governo ha approvato una nuova stretta, il Decreto Natale, che ha introdotto una serie di nuove misure per cercare di frenare l’avanzamento della pandemia senza chiudere le attività (eccetto le discoteche).

Alcune nuove regole sono entrate in vigore fin da subito, mentre altre scatteranno gradualmente. Ecco una roadmap per orientarsi con tutte le date dei nuovi obblighi.

Gli obblighi in vigore dal 25 dicembre

Già dal giorno di Natale dopo la pubblicazione del Decreto in Gazzetta (24 dicembre) e fino al 31 marzo 2022 (scadenza dello stato di emergenza) è in vigore l’obbligo di mascherina all’aperto (chirurgica) in tutto il Paese (anche in zona bianca), misura già introdotta nelle Marche con l’ingresso in zona gialla scattato dal 20 dicembre.

Mascherina Ffp2 (Foto di Wilfried Pohnke da Pixabay)

Sempre dal 25 dicembre mascherine Ffp2 obbligatorie fino al 31 marzo 2022 sui mezzi di trasporto (treni. bus, aerei, navi), ma anche per spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in cinema, teatri, sale da concerto, locali di intrattenimento e musica dal vivo, per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto. Nei cinema, e nei teatri, sale da concerto e locali di intrattenimento è vietato consumare cibi e bevande.

Fin da subito è stato introdotta anche la chiusura delle discoteche fino al 31 gennaio 2022 e il divieto di feste nei locali pubblici, anche in questo caso fino al 31 gennaio 2022, e vietate le feste di Capodanno in piazza e gli eventi anche all’aperto che causano assembramenti di persone.

Dal giorno di Natale il Super Green pass (la certificazione verde che si ottiene con vaccinazione e guarigione dal virus) è obbligatorio per la consumazione di cibi e bevande nei ristoranti al chiuso e nei bar non solo per la consumazione al tavolo, ma anche al bancone; per cinema e teatri; stadi; eventi sportivi; cerimonie pubbliche.

Il Green pass base (quello che si ottiene con l’esito negativo di un tampone) è obbligatorio per palestre e piscine; centri sportivi; spogliatoi per l’attività sportiva; alberghi; aerei, treni, navi; autobus, tram, metropolitane.

Dal 30 dicembre

Obbligo di Super Green pass (vaccinati e guariti) dal 30 dicembre per accedere alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio sanitarie e hospice. Ma per chi ha la seconda dose del vaccino e non ha ancora la terza, è obbligatorio esibire l’esito negativo di un tampone antigenico o molecolare.

Dal 10 gennaio 2022

Green pass

Dal 10 gennaio il Super Green pass diventa obbligatorio per piscine, palestre e sport di squadra che si svolgono al chiuso; corsi di formazione in presenza; musei e mostre; centri benessere al chiuso; centri termali (eccetto per assistenza e attività riabilitative o terapeutiche); parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso; sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Dal primo febbraio 2022

Il Super Green pass dal primo febbraio 2022 avrà una validità accorciata, non più nove mesi, ma sei a partire dall’ultima somministrazione vaccinale.