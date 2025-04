Decreto Bollette, Adusbef: «Serve massima chiarezza e trasparenza»

Bonus di 200 euro sulle bollette per le persone con Isee fino a 25mila euro, tutele per i più vulnerabili e sconto in fattura per il bonus elettrodomestici. Aiuti anche per le imprese. «L’intervento legislativo per attenuare gli effetti del rialzo delle bollette rispetto gli utenti fragili costituisce una misura necessaria, imposta dal recepimento della disciplina europea – spiega Paola Formica referente Adusbef -. L’impatto deve essere immediato sin dalle prossime bollette per essere percepito dai consumatori e deve essere accompagnato da un maggior impegno delle aziende ad illustrare nelle bollette i costi, i consumi e l’entità del bonus».

Secondo Adusbef è importante che i consumatori abbiano «i dati per comprendere i costi delle forniture gas e luce per poter adottare l’unico potere che hanno: la scelta di altri operatori più competitivi. Solo così il bonus potrà amplificare l’effetto calmiere verso gli utenti fragili, ma a questo punto, anche per le altre utenze. Solo una maggiore comprensione delle offerte consente l’effettiva competizione tra le aziende e la libera scelta di famiglie ed imprese. L’Adusbef insiste sulla massima chiarezza e trasparenza delle bollette».

Le misure

Il bonus sociale elettrico viene ampliato per tre mesi per gli utenti che hanno un Isee fino a 25mila euro, i quali riceveranno un contributo da 200 euro. Attualmente a percepire il bonus sono gli utenti che hanno un Isee non superiore a 9.530 euro per famiglie con 3 figli a carico e 20.000 euro per quelle con almeno 4 figli. Le persone vulnerabili potranno essere inserite in un mercato controllato, e non in quello libero, anche alla cessazione del servizio il 31 marzo 2027. Previsto anche lo stop al pignoramento degli immobili dei soggetti vulnerabili con il blocco delle esecuzioni immobiliari sulla prima casa per debiti condominiali sotto i 5.000 euro.

Il Decreto Legge prevede anche misure per aumentare la trasparenza e la possibilità di mettere a confronto le offerte di energia elettrica e gas. Il Bonus elettrodomestici coprirà fino al 30% del costo, con un limite massimo di 100 euro per ogni elettrodomestico. Il limite viene elevato a 200 euro per le famiglie con un Isee inferiore a 25.000 euro. Per quanto riguarda le imprese energivore e le piccole medie imprese vulnerabili sono previsti 600 milioni di euro per ridurre i costi delle imprese e ulteriori 600 milioni per finanziare il Fondo per la transizione energetica industriale per i progetti di efficienza e riduzione dei costi energetici delle industrie.