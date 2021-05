In Piazza Cavour associazioni, partiti, movimenti e esponenti politici al fianco del mondo Lgbtqia+ per chiedere l'approvazione immediata del disegno di legge Zan per dire basta ad ogni forma di discriminazione

ANCONA – Approvare subito il Ddl Zan e senza modifiche che ne farebbero ripartire l’iter allungando ancora i tempi di una norma attesa da un ventennio. È quanto ha chiesto a gran voce il mondo Lgbtqia+ sceso in piazza ad Ancona – il 15 maggio – nell’ambito della manifestazione nazionale “Legge Zan e molto di più – Non un passo indietro”. Il disegno di legge in attesa di discussione in Senato, rimasto arenato dopo l’approvazione alla Camera avvenuta ormai più di sei mesi fa, punta a contrastare le discriminazioni e le violenze perpetrate contro le persone con un differente orientamento sessuale, di genere, identità di genere e con disabilità.

Una legge attesa da un ventennio, che consentirebbe di riallineare l’Italia agli altri Paesi Europei, così da non essere più fanalino di coda sul fronte dei diritti: il Ddl, in attesa di discussione, tra le altre cose, andrebbe a riconoscere un’aggravante ai reati commessi per omofobia, come avviene nel resto d’Europa.

La manifestazione si è svolta in concomitanza anche in altre 70 piazze di città italiane, inclusa quella di Pesaro, un’onda colorata che armata di bandiere e striscioni si è mobilitata, in forma statica per rispetto delle misure covid, per dire no alle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale, genere, identità di genere e abilismo.

A scendere al fianco del mondo Lgbtqia+ in Piazza Cavour c’erano associazioni, partiti politici, movimenti, sindacati e esponenti politici, tra i quali la consigliera regionale del Pd Manuela Bora: hanno aderito Anpi Ancona e Anpi provincia di Ancona, Amnesty Marche, Comitato DDL Zan Subito – provincia di Fermo, Cgil Marche, Cgil Nuovi diritti Marche, Dipende da Noi, Famiglie arcobaleno Emilia Romagna e Marche, Giovani Democratici Marche, Gulliver Ancona, Partito Democratico Marche, Non Una Di Meno Transterritoriale Marche, Officina universitaria, Rete degli Studenti Medi Marche, Sardine Marche, Uisp Marche, Uaar Ancona e Articolo Uno.

Matteo Marchegiani di Arcigay Comunitas Ancona ha sottolineato la presenza alla manifestazione di tante realtà politiche e associative diverse tra loro, «un bellissimo segnale» ha detto: «Sappiamo per certo che da soli non andiamo da nessuna parte e che solo quando la società civile, proprio come oggi, abbraccia le nostre cause, possiamo andare avanti e rendere l’Italia un Paese migliore».

Inoltre ha spiegato «questa legge la vogliamo subito, senza modifiche che manderebbero a morte l’unica possibilità che abbiamo per rispondere ad vera e propria crisi sociale che la nostra comunità sta affrontando da anni». Allargando il discorso all’attualità regionale, Marchegiani, ha ricordato l’aggressione avvenuta a Fano, ai danni di un ragazzo che indossava smalto sulle unghie: «La violenza genera sempre nuova violenza E noi la violenza vogliamo debellarla. Anche a questo ci serve il Ddl Zan».

Durante la pandemia le richieste di aiuto per soprusi e violenze da parte di persone Lgbtqia+ e donne «sono aumentate in modo esponenziale – ha evidenziato Arcigay – . Questo tipo di odio ha delle radici culturali e sociali che le rendono strutturali e sistemiche. E vi posso garantire che non le risolveremo solo con una legge. Servirà molto di più, per questo noi chiediamo qualcosa in più della Legge Zan. Ma dovremo pazientare. Perché una parte della nostra Italia ha paura di cambiare. Come associazione Lgbt+ anche noi ci troviamo ad affrontare situazioni difficili e tentiamo di aiutare come possiamo le persone ad uscirne. Fino ad oggi abbiamo avuto delle serie difficoltà nel reperire fondi per

promuovere attività di questo tipo. Ma sono felice di annunciare qui, pubblicamente, per la prima volta, che la

nostra associazione, insieme al comitato Arcigay Agorà di Pesaro-Urbino, il comune di Fano e la Coos Marche, abbiamo preso parte al bando Unar per la realizzazione del primo centro antiviolenza per persone Lgbt+ nella nostra Regione».

Marchegiani ha sottolineato che i fondi stanziati non permettono di creare un centro residenziale e «non possiamo quindi garantire alcun posto letto a coloro che vengono cacciati di casa solo perché gay, lesbiche, bi, trans». A tal proposito ha ricordato la vicenda di Malika Chalhy, la ragazza toscana cacciata di casa perché lesbica: «Vi posso garantire che queste cose succedono anche qui. E il non poter supportare questi casi è un dolore straziante per noi

attivisti, per questo chiediamo nel prossimo futuro di aumentare i fondi a disposizione».

«Il Ddl Zan riguarda anche i lavoratori – ha detto Cinzia Massetti, responsabile regionale dell’Ufficio Nuovi Diritti della Cgil – e tutte le persone discriminate sul lavoro, perché diritti sociali e diritti civili devono andare avanti insieme». Il sindacato pone l’accento sul fatto che il disegno di legge «è ostaggio delle forze conservatrici e reazionarie in Parlamento». Massetti dopo aver letto il primo articolo del Ddl Zan, ha affermato che occorre «abbattere il muro di indifferenza» e che non devono essere compiuti passi indietro.

«Una legge importante che però da sola non sarà sufficiente» ha condiviso con la segretaria generale Cgil Marche Barbaresi: «se fenomeni come l’omolesbobitransfobia, l’abilismo e il sessimo non vengono affrontati soprattutto attraverso l’educazione, la formazione, il contrasto all’esclusione dal lavoro, il welfare universale e servizi pubblici all’altezza dei bisogni delle persone». Massetti ha poi rivolto un messaggio di solidarietà dalla piazza di Ancona ai lavoratori Elica, dopo l’apertura della vertenza per la delocalizzazione di linee produttive in Polonia.