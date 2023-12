David Mazzoni & Friends, spettacolo di solidarietà per la Croce Gialla di Ancona

L'appuntamento è per venerdì 5 gennaio al Teatro delle Muse di Ancona. La serata benefica è organizzata dall'associazione 'Tutti per uno', con il sostegno del Lions Club International di Ancona. Sul palco anche Victory Brinker la cantante d'opera più giovane al mondo

ANCONA – Undici tra musicisti e cantanti, tra i quali la statunitense Victory Brinker che con i suoi 11 anni è la cantante d’opera più giovane al mondo e il tenore anconetano David Mazzoni & Friends, saliranno sul palco del Teatro delle Muse di Ancona per lo spettacolo di solidarietà a favore della Croce Gialla. L’appuntamento è per venerdì 5 gennaio alle ore 21. Il ricavato della serata, organizzata dall’associazione ‘Tutti per uno’, con il sostegno del Lions Club International di Ancona, sarà devoluto per l’acquisto di attrezzature dedicate al soccorso.

Da sinistra David Mazzoni, Luigino Pallotta e Alberto Caporalini

Una serata in cui musica, intrattenimento e danza, si alterneranno per regalare uno spettacolo unico. A salire sul palco con David Mazzoni e Victory Brinker (che ha parteicpato ad America’s got talent) saranno anche Pierpapolo Ugolini (violino), Luigino Pallotta (fisarmonica), Laura Masciotti (cantante), Anastasia Demchemko (pianoforte), Eleonora Bedini (danza). La regia dello spettacolo è di Rita Papa, la conduzione di Jessica Tidei. Nella band Marco Di Meo, Rodnei Tassi, Claudio Zappi e Lorenzo Marchesini.

David Mazzoni, ha presentato la serata come una contaminazione di generi, mentre Mauro Paolinelli dell’associazione ‘Tutti per uno’ ha ringraziato gli sponsor per il sostegno all’iniziativa.

Il presidente della Croce Gialla di Ancona, Alberto Caporalini, ha annunciato che la stessa serata dello spettacolo avverrà l’inaugurazione simbolica di due taxi sanitari donati alla pubblica assistenza, e utilizzati per il trasporto dei pazienti non in situazioni di emergenza. Caporalini ha poi ricordato i costi ingenti della struttura e dei mezzi (un’ambulanza si aggira intorno ai 120mila euro e dopo alcuni anni deve essere cambiata), per questo ha spiegato «abbiamo sempre bisogno di solidarietà». Infine la regista Rita Papa ha sottolineato gli elementi di novità dello spettacolo, ricordando che la Croce Gialla è un orgoglio per gli anconetani.

Per info e acquisto biglietti 351 8127505 oppure si possono acquistare anche presso la sede della Croce Gialla di Ancona, in via Ragusa 18 (possibilità di consegna dei biglietti a domicilio).