Ancona, danneggia gli arredi di un locale e sferra calci a un poliziotto: donna denunciata

ANCONA – Una donna è stata denunciata per i reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Le Volanti della Questura di Ancona sono intervenute ieri sera 28 aprile in un esercizio di Piano San Lazzaro, perché una dipendente aveva segnalato la presenza di una donna che avrebbe danneggiato l’interno dell’attività commerciale.

Giunti sul posto gli agenti hanno visto all’esterno del locale una donna rumena di 39 anni la quale sarebbe stata in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcolici. La donna si sarebbe mostrata aggressiva verso i poliziotti e verso alcuni clienti del locale e alcuni passanti.

Da quanto riferito dalla dipendente del locale, la donna dopo aver giocato alle slot machine, si sarebbe avvicinata al bancone mostrandosi aggressiva, colpendo con calci e pugni gli arredi del locale. Alla richiesta di uscire avrebbe risposto con imprecazioni e minacce, infrangendo anche una bottiglia di liquore, ancora sigillata, a terra e sul tavolo da biliardo, danneggiandolo. Inoltre, uscendo, avrebbe gettato a terra un estintore.

I poliziotti hanno chiesto l’intervento del 118 per trasferire la donna in ospedale per le cure del caso. La donna si sarebbe anche scagliata contro gli agenti colpendo con calci uno di essi.