Ancona, dà in escandescenze in hotel: «Ridatemi i documenti, non potete sequestrarmi»

La turista, una donna di 70 anni, è stata soccorsa dalle Croce Gialla e calmata dagli agenti delle Volanti. Era in evidente stato di choc. Poco dopo, schianto alla Baraccola: ad avere la peggio, un 61enne

ANCONA – Dà di matto in albergo: turista calmata dagli agenti e dal 118. È accaduto poco fa in piazza Rosselli. La protagonista della vicenda, stando a quanto trapela, sarebbe una turista di 70 anni. La donna pare si trovasse in una struttura ricettiva di fronte alla stazione.

L’anziana, ad un certo punto, avrebbe iniziato a gridare infuriandosi contro i titolari dell’hotel: «Mi avete rubato i documenti. Non ho più la tessera sanitaria né la carta d’identità. Volete che io resti qui dentro? Mai e poi mai». E giù insulti. La signora, visibilmente agitata, ha scatenato l’inferno.

In pochi minuti, il personale – sotto choc – ha allertato il 112 Nue, Numero unico di emergenza. Sul posto, dalla sala operativa del 118, sono stati inviati i mezzi sanitari. Oltre la Croce Gialla, anche l’automedica e le volanti della questura, che hanno calmato gli animi con bravura e professionalità.

La 70enne è stata portata al pronto soccorsi dell’ospedale regionale di Torrette. Poco dopo, alla Baraccola, di fronte alla Scuola edile, alla rotatoria di ˊRisparmio Casaˊ, schianto tra due auto. ad avere la peggio, un 61enne, trasportato in ospedale con un codice di media gravità.

Ripercussioni sul traffico, regolato dagli agenti della polizia locale. Nell’altra auto, secondo le primissime voci, c’erano due ragazze, che tuttavia sembrerebbero non siano ricorse alle cure dei militi del 118.