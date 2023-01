Ancona, dà in escandescenze in corso Mazzini. Ubriaca soccorsa per la seconda volta in due giorni

ANCONA – Soccorsa per la seconda volta nel giro di 48 ore. Ubriaca dà in escandescenze davanti alla mensa del povero di Padre Guido. È successo stamane (domenica 8 gennaio), intorno alle 11, poco distante da corso Mazzini.

La donna, una 50enne straniera, si era portata in via Padre Guido, sede della mensa del povero, per rimediare, come al solito, un pasto caldo. Tra le decine di persone in attesa di essere servite, però, lei ha cominciato a dare in escandescenze.

Sotto i fumi dell’alcol, come due giorni fa, avrebbe iniziato a urlare parole sconnesse, insultando coloro che aveva intorno. Sul posto, in pochi minuti, è giunta un’ambulanza della Croce gialla per prestare le prime cure alla donna e assisterla dopo la sbornia.

La Gialla di Ancona in corso Garibaldi I sanitari in via Padre Guido

In tanti si sono chiesti cosa fosse successo alla vista del mezzo di soccorso in corso Garibaldi. Difatti, i sanitari hanno raggiunto a piedi la mensa del povero, forse anche per via del passaggio stretto (e difficoltoso) di corso Mazzini.

La donna, come dicevamo, era stata soccorsa in piazza Cavour (lato corso Stamira) da un mezzo della Croce Rossa il giorno dell’epifania (il 6 gennaio).

Secondo indiscrezioni, si tratterebbe della stessa donna che – nei giorni addietro – si era resa protagonista di un’accesa lite tra piazza Pertini e piazza Cavour. Lite prontamente sedata dai carabinieri del Radiomobile, che hanno denunciato la signora e sequestrato il coltello che aveva con sé.