Cyber Monday, il commercio punta al rilancio. Polacco: «Il 2023 anno pessimo»

ANCONA – Dopo un anno difficile il commercio spera di ripartire rilanciandosi con gli appuntamenti dello shopping ormai tipici anche in Italia come il Cyber Monday, che cade proprio oggi – 27 novembre. Secondo Confcommercio Marche a decollare saranno soprattutto gli acquisti di articoli moda, un settore che negli ultimi tempi ha sofferto particolarmente, spiega il direttore Massimiliano Polacco.

«Il 2023 è stato un anno pessimo per il commercio – dice – sia per il meteo che non ci ha affatto aiutato, sia per il rialzo dei tassi da parte della Banca Centrale Europea». Lo shopping estivo era partito con notevole ritardo a causa di un giugno più freddo e piovoso del solito e questo aveva frenato molto l’acquisto di articoli di abbigliamento, xhe avevano ripreso quota solo in corrispondenza dei saldi.

Copione identico anche per la stagione autunno-inverno, caratterizzata da temperature al di sopra delle medie sia a ottobre e a novembre. E anche in questo caso lo shopping moda, scoraggiato dal caldo, è rimasto al palo. A per questo Confcommercio stima una ripresa del settore proprio grazie al fine settimana di sconti che ha preso avvio il 24 novembre con il Black Friday e che si chiude oggi con il Cyber Monday.

«Nonostante il Cyber Monday sia più un appuntamento dedicato alla tecnologia, contiamo che l’abbigliamento segnerà una buona ripresa – spiega Polacco – seguito dall’elettrodomestico e dai prodotti per la cura della persona che negli ultimi 5 anni sta registrando un trend in costante crescita».

Un appuntamento che anticipa lo shopping dei regali da mettere sotto l’albero. Gli articoli più ricercati dai marchigiani per le festività natalizie sono abbigliamento, profumi, calzature, elettronica, prodotti beauty, libri.