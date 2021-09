Covid, via alle cure domiciliari nelle Marche. Saltamartini: «È la prima volta in Italia»

ANCONA – Via alle cure domiciliari contro il Covid nelle Marche. Ad annunciare la novità nella terapia contro il virus, che mira a ridurre il numero dei pazienti ospedalizzati, è stato l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, a margine della seduta del Consiglio regionale.

L’assessore ha spiegato che la Regione attiverà una task force di 84 medici ospedalieri, pronti sin da subito, i quali verranno inviati al domicilio dei marchigiani che si trovano in isolamento domiciliare perché affetti dal Covid-19.

Le terapie a disposizione sono l’antivirale Remdesivir e gli anticorpi monoclonali, questi ultimi però continueranno ad essere somministrati tramite infusione eseguita direttamente nelle strutture ospedaliere, per poi consentire al paziente il rientro in giornata a domicilio.

Filippo Saltamartini, assessore alla Sanità

In pratica verranno coinvolti nell’iter domiciliare, i medici di medicina generale il cui ruolo sarà quello di segnalare i pazienti idonei, le 33 Usca che andranno a domicilio per eseguire una anamnesi del paziente, sulla base della quale, sempre a domicilio, verranno inviati gli specialisti ospedalieri necessari.

«È la prima volta che si mette in campo una iniziativa di questo genere, anche in Italia» afferma l’assessore, che spiega «partiamo per un mese, verifichiamo gli effetti e poi vediamo se proseguire». La Giunta ha approvato proprio ora la delibera per far partire l’iter per le cure domiciliari nelle Marche.

62 i medici Asur, 12 degli Ospedali Riuniti di Ancona, 4 di Marche Nord e 6 dell’Inrca. Tra le figure specialistiche coinvolte, ci sono infettivologi, pneumologi, internisti, neurologi, pediatri, geriatri, fisiatri, nefrologi, cardiologi,

