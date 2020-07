Tra cultura e spettacoli, brilla l’estate nella Riviera del Conero

ANCONA – Sarà un weekend all’insegna degli eventi quello di oggi e domani. Tra Numana e Sirolo sono numerose gli spettacoli e le iniziative il cui obiettivo è quello di regalare momenti di spensieratezza ai marchigiani e ai turisti che anche quest’anno stanno affollando la Riviera del Conero.

Sabato 18 luglio a Marcelli in Piazza Miramare per la rassegna Smile Numana arriverà Marco Bazzoni, in arte “Baz”, che si esibirà in un recital innovativo e coinvolgente che si snoderà fra monologhi, canzoni e personaggi, Insomma una serata tutta da ridere con il comico di Colorado.

Domenica 19 luglio invece Piazza del Santuario sarà la volta del debutto della nuova rassegna culturale “Parliamone A….. Numana”, condotta da Maurizio Socci, che ospiterà personaggi di spicco del mondo dello spettacolo, della culttura, della musica e del giornalismo. Il primo ospite sarà un marchigiano doc, l’attore Neri Marcorè. Gli spettacoli sono

gratuiti e iniziano alle 21.30.: l’amministrazione comunale consiglia l’arrivo in piazza a partire dalle 20.45 dove ci sarà il personale addetto all’accoglienza per suddividere il pubblico nel rispetto delle norme anti contagio.

A Sirolo invece sabato 18 luglio alle 19 nell’area degli scavi archeologici “I Pini” si terrà la serata conclusiva di Radici Festival di teatro dal titolo “Sulle tracce di Dante, Petrarca e Boccaccio”. Un appuntamento che coniuga il tradizionale baccanale, il rituale di vino, alle immagini e ai suoni. Alle 19,30 infatti andrà in scena lo spettacolo “Il terzo incomodo” per la regia di Luigi Moretti su testi di Luigi Lunari, con Francesca Berardi e Filippo Mantoni. A partire dalle 21 invece in Pazza Gigli risuoneranno le note della musica country, mentre alle 21,15 per la gioia dei più piccoli in Piazza della Repubblica ci sarà lo spettacolo dei burattini.

Domenica 19 luglio sempre a Sirolo in Piazza Gigli doppio appuntamento con Country & Bistecche all’insegna del barbecue e dei balli, mentre nella

Chiesa di San Nicola alle 21,30 va in scena la rassegna di musica sacra.

Non solo spettacoli. Tra Numana e Sirolo sarà possibile ammirare anche i caratteristici mercatini. A Numana in mostra lo storico mercatino di artigianato artistico, Riviera Artigiana, che prosegue una tradizione lunga 32 anni, l’appuntamento è in Viale Morelli tutti i giorni dalle 19.30 alle 24. Quest’anno la novità è rappresentata da La Via Maestra, la mostra del meglio dell’artigianato artistico raro delle Marche che può essere ammirato in Piazza Miramare a Marcelli. Mercatino anche a Sirolo, un appuntamento che si rinnova ogni sera nella piazza e domenica in via Giulietti e

Parco della Repubblica, dalle 20 alle 24.