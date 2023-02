Torrette, schianto nella notte in via Flaminia: 58enne trasportato all’ospedale

ANCONA – Un 58enne è rimasto ferito nello scontro fra due auto avvenuto nella notte in via Flaminia a Torrette. L’incidente tra le due auto, una Dacia e una Fiat, si è verificato nei pressi dell’incrocio con via Conca, la strada che conduce verso l’ospedale regionale.

L’incidente in via Flaminia

Il ferito è stato soccorso da una ambulanza della Croce Gialla di Ancona e trasportato in pronto soccorso per un politrauma. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi di rito e i vigili del fuoco di Ancona per mettere in sicurezza l’area dove si è verificato l’incidente.