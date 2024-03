Ancona, alla partita di basket genitore aggredisce l’arbitro: scatta il daspo

ANCONA – Arbitro di basket aggredito durante una partita, prima sospesa e dopo interrotta definitivamente, da parte di un genitore di uno dei giovani atleti che stavano disputando l’incontro. Arriva il daspo per l’uomo.

La Divisione Anticrimine della Questura di Ancona, a seguito dell’istruttoria, ha emesso la misura di prevenzione del Daspo nei confronti dell’uomo, italiano classe 1972. A causa dell’accaduto, per altro, il Giudice sportivo provvedeva a squalificare per cinque gare il campo del Montegranaro Basket, proprio a seguito dell’invasione di campo effettuata dall’uomo.

Il questore ha ordinato che all’uomo sia interdetto l’accesso – a partire dalle due ore precedenti l’inizio delle manifestazioni e fino a due ore dopo la conclusione delle stesse – ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive della medesima tipologia, sia dilettantistiche che professionistici. Inoltre, l’uomo è stato avvisato che la violazione di tale provvedimento comporta la reclusione da uno a tre anni e la multa da 10.000 fino a 40.000 euro.

Dall’inizio dell’anno sono già 15 i provvedimenti di daspo sportivi emessi dalla Questura dorica, per un totale cumulativo di 58 anni. In particolare, si tratta di 4 daspo della durata di un anno; 7 della durata di 2 anni e 4, infine, della durata di 5 anni.

Il questore: «È fondamentale garantire che tutte le manifestazioni sportive si svolgano in tranquillità ed in sicurezza, soprattutto quando riguardano giovani e giovanissimi. Il nostro impegno garantisce risposte immediate affinché non si verifichino più situazioni di questo tipo.”