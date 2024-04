Ancona, gira ubriaco con forbici nascoste nei jeans: denunciato

L'uomo in via XXIV Maggio avvicinava e molestava passanti e automobilisti. Sul posto la polizia

ANCONA – I poliziotti, durante un normale servizio di controllo del territorio, transitando nei pressi di piazza XXIV maggio, venivano avvicinati da alcuni passanti che riferivano loro della presenza di un uomo molesto che importunava gli automobilisti ed i passanti che passeggiavano nell’area pedonale.

Gli operatori intercettavano subito l’uomo, lo raggiungevano e lo identificavano: si trattava di un uomo italiano di circa 50 anni, con diversi precedenti per reati contro la persona, contro la Pubblica Amministrazione ed in materia di Codice della Strada. Da subito i poliziotti notavano che l’uomo si trovava in uno stato di alterazione psico fisica dovuto all’abuso di sostanze alcoliche, a causa del suo alito fortemente vinoso, andatura barcollante e tono della voce alto. Durante le operazioni per identificarlo l’uomo si mostrava da subito ostile al controllo, tentando di allontanarsi e, dopo diverse richieste da parte degli operatori, veniva raggiunto e forniva i documenti. In particolare ai poliziotti non sfuggiva che l’uomo, nella tasca dei suoi jeans occultava una forbice di grandi dimensioni del tipo di quelle utilizzate dagli elettricisti. Alla richiesta sul perchè avesse in tasca l’oggetto l’uomo non rispondeva usando parolacce.

Veniva immediatamente invitato a tenere un comportamento rispettoso nei confronti degli agenti e nuovamente invitato a fornire una spiegazione sul possesso dell’oggetto l’uomo non sapeva rispondere, anzi tentava di occultare la forbice con una mano.

Visto il suo atteggiamento l’uomo veniva immediatamente condotto in Questura, la forbice veniva sequestrato e l’uomo veniva denunciato per i reati di ubriachezza manifesta (art. 688 c.p.) e per il possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

Il questore nelle prossime ore valuterà anche l’applicazione di una misura di prevenzione a carico dell’uomo.