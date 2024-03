Ancona, lo colpisce al volto e gli ruba i soldi che aveva in mano: denunciato 30enne per rapina aggravata

I poliziotti sono intervenuti in via Martiri della Resistenza a seguito di una segnalazione. Ecco i dettagli

ANCONA – I poliziotti sono intervenuti nei pressi di via Martiri della Resistenza a seguito di una segnalazione che riferiva di un soggetto che aveva commesso un reato. In particolare, un giovane riferiva ai poliziotti di star seguendo un uomo, per non perderlo di vista, in quanto qualche istante prima aveva aggredito un anziano. Giunti sul posto i poliziotti fermavano l’uomo, di origine nigeriana di circa 30 anni e con diversi precedenti, ed appuravano che questo poco prima aveva sottratto con violenza una banconota da 20 euro che l’anziano custodiva in mano. In particolare, i poliziotti apprendevano dall’anziano che il soggetto dapprima lo colpiva al volto all’altezza del naso, gli strappava dalle mani la banconota e poi tentava di guadagnare la fuga. L’anziano a quel punto chiedeva aiuto, veniva soccorso da alcuni passanti e, indicando loro il ladro, chiedeva di fermarlo. In quel momento il giovane chiamava la Polizia senza perdere mai di vista l’uomo ed attendeva l’arrivo della volante.

Il nigeriano a quel punto veniva condotto presso gli uffici di via Gervasoni e qui denunciato per rapina aggravata. Del fatto è stata poi informata l’A.G. che disponeva l’immediata traduzione dell’ arrestato presso il carcere Montacuto in attesa dell’udienza per direttissima.