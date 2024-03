Ancona, carenze igienico sanitarie in cucina: 2mila euro di multa per il titolare di un ristorante

ANCONA – Questa mattina, 13 marzo, nel quartiere Piano san Lazzaro è stato controllato un ristorante molto conosciuto per la sua cucina tipica. Dalla verifica, eseguita dalla Squadra amministrativa della Questura congiuntamente a personale Ast Ancona, sono state rilevate numerose irregolarità e soprattutto carenze igienico sanitarie.

Questo ha portato gli ispettori ha sanzionare il titolare, un 40enne di origini straniere, con un verbale di euro 2.000 e la diffida ad eseguire le pulizie straordinarie in tre giorni, altrimenti scatterà la chiusura dell’esercizio. Inoltre il titolare verrà sanzionato anche per la mancanza della cartellonistica riferita agli orari di esercizio con un verbale di mille euro.

I controlli proseguiranno anche in altre zone della città per verificare la regolarità nella gestione dei pubblici esercizi, a volte non curanti della normativa di settore posta a tutela della salute.