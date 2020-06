Ancona, per la Croce Gialla in vendita 10 opere di Walter Paoletti

Al via una mostra online organizzata dalla Galleria Puccini in occasione dei dieci anni dalla nascita dell'associazione culturale dorica. Il titolo dell'esposizione si chiama "Al Passetto"

ANCONA – Dieci opere dell’artista Walter Paoletti in vendita per la Croce Gialla di Ancona. L’Associazione culturale Galleria Puccini di Ancona, che in questo momento, ha sospeso la sua attività, ha però pensato in concomitanza con il decennale della sua costituzione, di presentare una mostra online a scopo di beneficenza.

La mostra si intitola “Al Passetto”, luogo molto caro agli anconetani, e l’autore è l’artista Walter Paoletti che con grande generosità ha messo a disposizione 10 sue opere a tecnica mista su tela il cui ricavato andrà devoluto direttamente alla Croce Gialla di Ancona. Per eventuali visualizzazioni delle opere in vendita con relativa descrizione e presentazione dell’autore è possibile consultare il sito ufficiale della Galleria Puccini.