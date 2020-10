Ancona, la Croce Gialla senza telefono per un guasto alla linea. Caporalini sollecita la Telecom

ANCONA – La Croce Gialla di Ancona è rimasta senza linea telefonica a causa di un guasto. Una situazione che sta creando tanti problemi all’utenza al punto tale che negli ultimi giorni alcuni familiari si sono visti costretti a recarsi in sede per prenotare l’ambulanza o richiedere taxi sanitari.

A spiegare quello che sta accadendo il presidente della Croce Gialla Alberto Caporalini: «Il guasto sulla linea telefonica è avvenuto nella giornata di domenica e sempre nella stessa giornata abbiamo provveduto ad avvertire la Telecom aprendo il fascicolo. Non ci aspettavamo un intervento domenica pomeriggio, ci mancherebbe altro, ma abbiamo atteso con fiducia che arrivasse la giornata di lunedì per venire a capo di questa situazione».

Quindi prosegue: «Purtroppo non è accaduto niente, abbiamo fatto numerosi solleciti ma nessuno della Telecom si è fatto vedere da queste parti. Siamo in difficoltà sia noi nel gestire i servizi ma sopratutto le persone che stanno male, quelle che hanno bisogno dell’ambulanza per andare in ospedale tanto per intenderci. Mi auguro che la Telecom intervenga quanto prima forse qualcuno non si è ancora reso conto della gravità situazione, siamo senza linea telefonica da 4 giorni e la cosa è inaccettabile. Abbiamo un cellulare come numero di emergenza che è il 329/3814717 che poi è lo stesso che compare nel calendario ma la maggior parte delle persone ci chiama nel numero fisso».