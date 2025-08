Ancona, Crematorio di Tavernelle, Aria Nostra: «Non molleremo»

ANCONA – La battaglia contro il crematorio di Tavernelle non conosce tregua. Mentre il Comune di Ancona va avanti con i suoi piani per realizzare l’impianto all’interno del cimitero, il comitato Aria Nostra non abbassa la guardia, anzi, rilancia la sfida dopo l’ennesima delusione arrivata dalla Regione. Il 29 luglio scorso il consiglio regionale ha infatti bocciato l’emendamento che avrebbe introdotto una moratoria sulla costruzione di tutti gli impianti crematori marchigiani, lasciando così mano libera ai singoli Comuni di procedere in totale autonomia. Una decisione che ha fatto infuriare gli attivisti, nonostante la maggioranza abbia poi approvato un blando ordine del giorno che di fatto non impegna nessuno, vista l’imminente fine della legislatura.

«Purtroppo nonostante tutti gli attori, anche di maggioranza – illustra il comitato in una nota – abbiano riconosciuto l’assoluta ragionevolezza della richiesta formalizzata nell’emendamento, l’aula lo ha respinto. A riprova della condivisione dell’intento, la maggioranza ha approvato un ordine del giorno che contiene, sostanzialmente, l’elencazione degli stessi obiettivi contenuti nell’emendamento ma che non impegnerà nessuno, stante l’imminente conclusione della legislatura. Se l’obiettivo prefissato era quello di evitare che i Comuni, tra cui Ancona, procedano in assoluta e pericolosa autonomia, il voto ha deluso tutte le aspettative. Ma il comitato non ha intenzione di mollare». «In Regione è stato bocciato l’emendamento che proponeva la moratoria per tutti gli impianti crematori delle Marche e obbligava giunta e consiglio ad adottare questo piano di coordinamento – spiega amareggiato Simone Spina, del comitato Aria Nostra –. La nostra battaglia proseguirà con ulteriori incontri con la cittadinanza, valuteremo tante cose a livello tecnico con il nostro legale per capire quello che sta accadendo. Di iniziative da fare ce ne sono ancora tante. Ma quello che è successo in Regione è un’offesa per tutti i cittadini».

«Ovviamente ora non ci fermiamo – aggiunge Daniela Diomedi, del comitato Aria Nostra –. Saremo capillari, quartiere per quartiere, nell’incontrare i cittadini, perché la questione non riguarda solo Tavernelle ma tutta la città. Ancona ha un problema complessivo di emissioni che va monitorato. Siamo supportati da un legale che durante questo percorso ci consiglierà le strategie e le strade da percorrere e sicuramente saranno informati e consultati i cittadini. Anche in questo quartiere c’è qualcuno che non sa che verrà presto realizzata nel quartiere stesso un’industria insalubre di prima classe, in mezzo a un rione densamente popolato, vicino a questo parco, vicino all’università, a scuole, a condomini, palazzi che si affacceranno sulla ciminiera del crematorio. L’obiettivo primario è quello di portare a conoscenza la popolazione. Perché una volta che saprà cosa sta accadendo, e sarà consapevole della pericolosità di quest’impianto, qualcosa il sindaco dovrà fare». Il comitato Aria Nostra proseguirà con le interlocuzioni politiche possibili, continuerà nell’attività di informare i cittadini e si impegnerà per far prevalere il buon senso nelle scelte che ricadono sulla città, anche insieme ad altri comitati che si occupano di questioni ambientali.